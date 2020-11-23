«Ночной бухгалтер». Налоговики закрывают схему с займами. Вагон подписанных законов в НК

Инспекции воспринимают возврат одолженных внутри группы средств с процентами как вывод прибыли из-под налогообложения.
Уж мы их давили-давили
Оптовики пожаловались на придирчивость налоговой к внутригрупповым займам. Схема или законный инструмент? Егоров пообещал исследовать проблему и найти аккуратное решение. Не будешь тут лояльным, когда сказал президенту: главное сейчас не передавить.
Вот это кучу навалило
Страна большая, но уж наверное выпал снег везде. Если ошибаемся, то вот вам нехолодная, а горячая куча поправок в НК:
- Путин подписал закон с изменениями в патентной системе налогообложения
- Принят закон с множеством поправок в НК
Удивительное рядом
Налоговикам к юбилею дарили разное, кому-то повезло с новыми тапками. Тот случай, когда ваши комментарии могут переплюнуть абсурд происходящего. У бухгалтеров о своей профессии, кстати, тоже куча мыслей.
И это тоже теперь новая реальность, не удивляйтесь: налоговая начала слать запросы по работе с самозанятыми.
Ваша кашляющая редакция