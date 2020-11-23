«Ночной бухгалтер». Налоговики закрывают схему с займами. Вагон подписанных законов в НК

Инспекции воспринимают возврат одолженных внутри группы средств с процентами как вывод прибыли из-под налогообложения.

Уж мы их давили-давили

Оптовики пожаловались на придирчивость налоговой к внутригрупповым займам. Схема или законный инструмент? Егоров пообещал исследовать проблему и найти аккуратное решение. Не будешь тут лояльным, когда сказал президенту: главное сейчас не передавить.

Вот это кучу навалило

Страна большая, но уж наверное выпал снег везде. Если ошибаемся, то вот вам нехолодная, а горячая куча поправок в НК:

Удивительное рядом

Налоговикам к юбилею дарили разное, кому-то повезло с новыми тапками. Тот случай, когда ваши комментарии могут переплюнуть абсурд происходящего. У бухгалтеров о своей профессии, кстати, тоже куча мыслей.

Ваша кашляющая редакция

📌 Реклама