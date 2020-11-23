Налоговики признают займы внутри групп компаний схемами по оптимизации. Бизнес пытается доказать обратное

Крупный бизнес в лице международных корпораций и оптовых поставщиков импортных товаров жалуются на ФНС. Суть претензий — налоговики отказывают в учете расходов на выплату процентов по внутригрупповым займам.
Инспекции воспринимают возврат одолженных внутри группы средств с процентами как вывод прибыли из-под налогообложения.
Обращение в ФНС составлено от Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; в нее входят Apple, Intel, Canon, Panasonic, Ariston, «М.Видео», «Эльдорадо» и т.д.).
Сам бизнес объясняет необходимость займов внутри группы необходимостью финансирования отдельных компаний. Экономически такие займы обоснованы. Однако налоговики считают такие займы по умолчанию схемами по налоговой оптимизации. С закономерным доначислением налогов.
Даниил Егоров на Налоговом форуме в ТПП высказывался о привлекательности для налогоплательщиков таких схем по налоговой экономии.
«Представьте: одна организация формирует чистую прибыль, платит все налоги, потом переводит дивиденды и платит налоги с дивидендов. В это время другая организация формирует долговые обязательства и понижает доходы на сумму уплаченных процентов», — указал глава ФНС.При этом, аффилированность заемщика и кредитора сама по себе не должна вести к увеличению налоговых обязательств. При проверках инспекторы оценивают:
- размер займа (он не должен быть неоправданно большим);
- условия (процентная ставка, сроки платежей и т.д.) не должны отличаться от рыночных;
- наличие деловой цели (например, покрытие кассовых разрывов, на возникновение которых не влияла материнская компания или иное взаимозависимое лицо);
- соответствует ли договор займа реальному экономическому смыслу (например, выдача займа действующему предприятию, а не строящемуся с нуля; размер выплачиваемых процентов не совпадает с размером нераспределенной прибыли или невыплаченных дивидендов; проценты выплачиваются своевременно).