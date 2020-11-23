Налоговики признают займы внутри групп компаний схемами по оптимизации. Бизнес пытается доказать обратное

Крупный бизнес в лице международных корпораций и оптовых поставщиков импортных товаров жалуются на ФНС. Суть претензий — налоговики отказывают в учете расходов на выплату процентов по внутригрупповым займам.

Инспекции воспринимают возврат одолженных внутри группы средств с процентами как вывод прибыли из-под налогообложения.

Обращение в ФНС составлено от Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; в нее входят Apple, Intel, Canon, Panasonic, Ariston, «М.Видео», «Эльдорадо» и т.д.).

Сам бизнес объясняет необходимость займов внутри группы необходимостью финансирования отдельных компаний. Экономически такие займы обоснованы. Однако налоговики считают такие займы по умолчанию схемами по налоговой оптимизации. С закономерным доначислением налогов.

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Даниил Егоров на Налоговом форуме в ТПП высказывался о привлекательности для налогоплательщиков таких схем по налоговой экономии.

«Представьте: одна организация формирует чистую прибыль, платит все налоги, потом переводит дивиденды и платит налоги с дивидендов. В это время другая организация формирует долговые обязательства и понижает доходы на сумму уплаченных процентов», — указал глава ФНС.

При этом, аффилированность заемщика и кредитора сама по себе не должна вести к увеличению налоговых обязательств. При проверках инспекторы оценивают:

размер займа (он не должен быть неоправданно большим);

условия (процентная ставка, сроки платежей и т.д.) не должны отличаться от рыночных;

наличие деловой цели (например, покрытие кассовых разрывов, на возникновение которых не влияла материнская компания или иное взаимозависимое лицо);

соответствует ли договор займа реальному экономическому смыслу (например, выдача займа действующему предприятию, а не строящемуся с нуля; размер выплачиваемых процентов не совпадает с размером нераспределенной прибыли или невыплаченных дивидендов; проценты выплачиваются своевременно).

Как правило, ситуация по повышенному вниманию налоговиков к крупным компаниям обостряется к концу года, поскольку срок давности по привлечению к ответственности — 3 года. Если налоговики хотят доначислить налоги за 2017 год, им нужно начать проверку не позднее декабря 2020-го. Поэтому многие крупные компании с октября получают соответствующие требования.