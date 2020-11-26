«Ночной бухгалтер». Принят новый важный закон о работе

Принятая версия документа несколько ухудшила положение работников по сравнению с первоначальной концепцией.

Шоколадная удАленка

В новом законе о дистанционной работе предусмотрели, кажется, все извращенные варианты удаленной работы, которые мы перепробовали с весны. Главное, что надо понимать: перевод на работу из дома возможен только с согласия человека. Если, конечно, речь не идет о катастрофах. Подробно.

Отчетное

Изменится форма 4-ФСС. На этот раз потому, что все переходят на прямые выплаты пособий из фонда. Как не знали? Больничные листы будут только электронными, а выплата пособий – напрямую из ФСС. Это на 3 -5 % сократит трудозатраты бухгалтера.

Как с помощью электронных сервисов сэкономить больше, рассказываем.

Завтра, 27 ноября смотрите бесплатный вебинар «Отмена ЕНВД с 2021 года»



В программе: завершающая отчетность

порядок уведомлений в ФНС для снятия с учета по ЕНВД

переход с ЕНВД, выбор режима

сроки оформления перехода на налоговый режим

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1С опасен, мы предупреждаем

Дел по авторским правам на программные продукты становится больше. Читайте и смотрите интервью с системным администратором, который получил 2 года условно за то, что якобы незаконно использовал 1С. Не повторяйте чужих ошибок, хотя, не искючено, что, увы, уже.

И в продолжении темы:

Ваша безусловная редакция