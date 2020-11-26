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«Ночной бухгалтер». Принят новый важный закон о работе

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Принятая версия документа несколько ухудшила положение работников по сравнению с первоначальной концепцией.

Шоколадная удАленка

В новом законе о дистанционной работе предусмотрели, кажется, все извращенные варианты удаленной работы, которые мы перепробовали с весны. Главное, что надо понимать: перевод на работу из дома возможен только с согласия человека. Если, конечно, речь не идет о катастрофах. Подробно

Отчетное

Изменится форма 4-ФСС. На этот раз потому, что все переходят на прямые выплаты пособий из фонда. Как не знали? Больничные листы будут только электронными, а выплата пособий – напрямую из ФСС. Это на 3 -5 % сократит трудозатраты бухгалтера.

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И в продолжении темы:

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