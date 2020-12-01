«Ночной бухгалтер». Новые коды доходов по НДФЛ. Сто первый раз про ЕНВД

Иногда можно пропустить новые вроде бы мелочи, а потом от этого страдать. Поэтому рассказываем про коды доходов для НДФЛ и не только.
Ну и что там за коды
На федеральном портале опубликован проект с новыми кодами видов доходов и вычетов для целей НДФЛ.
В частности, вводятся следующие коды доходов:
1401 — Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества
1402 — Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, за исключением доходов, полученных от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества
Там еще много других, поэтому лучше изучите подробно.
Старые песни о главном
Миллион раз мы писали про ЕНВД, но как говорится, лучше пере...волноваться, чем недоволноваться. Итак, мы разобрались:
- как считать НДС при переходе с ЕНВД на общий режим налогообложения;
- как учесть в расходах по налогу на прибыль товар, приобретенный во время применения ЕНВД;
- как разобраться с переходом с ЕНВД в 1С.
С 2021 года, кроме отмены ЕНВД, в силу вступает еще одно громкое новшество — налоговый маневр для IT-компаний. Все ли вы про него знаете?
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Кому на Руси жить хорошо
Тут внезапно выяснилось, что доходы россиян в июле-сентябре выросли! В некоторых регионах — аж на 51 %. И знаете, что тому причиной? «Коронавирусные» пособия — выплаты на детей и по безработице.
И это при том, что официальное число безработных в октябре снизилось до 3,5 млн человек.
Мало того, и зарплаты в стране, оказывается, увеличились! Тут, правда, цифры поскромнее — на 2,2%. В общем, если ваш доход до сих пор не вырос — может, вы просто не россиянин?
Всякая всячина
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