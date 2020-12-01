ФНС рассказала как считать НДС при переходе с ЕНВД на общий режим налогообложения

Как считать НДС при переходе с 01.01.2021 налогоплательщика с уплаты ЕНВД на общий режим налогообложения? Об этом рассказали налоговики в письме № СД-4-3/19053@ от 20.11.2020 г.

При переходе с 01.01.2021 налогоплательщика с уплаты ЕНВД на общий режим налогообложения исчисление НДС производится при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), отгруженных (выполненных, оказанных) начиная с 01.01.2021 (пункт 1 статьи 146 НК РФ).

Если аванс в счет предстоящих поставок получен налогоплательщиком ЕНВД до 31.12.2020 включительно, а отгрузка будет производиться, начиная с 01.01.2021, то НДС с авансов не исчисляется. При отгрузке начиная с 01.01.2021 в счет полученного аванса (оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок), исчисление НДС производится в общеустановленном порядке.

Например: Цена товара по договору 100 руб. Аванс получен в ноябре 2020 года в размере 80 руб. Отгрузка будет произведена в феврале 2021 года. Исчисление НДС производится только при отгрузке в следующем порядке: 100 * 20 / 120 = 16.67 руб. В графе 8 (сумма налога, предъявляемая покупателю) счета-фактуры указывается сумма 16.67 руб., а в графе 9 (Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего) - 100 руб.

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При заключении договоров по 31.12.2020 включительно на реализацию товаров (работ, услуг, имущественных прав) начиная с 01.01.2021 рекомендуется в указанных договорах отражать цену с учетом НДС.

В том случае, если отгрузка произведена по 31.12.2020 включительно, то исчисление НДС налогоплательщиком ЕНВД не производится, независимо от даты получения оплаты от покупателей этих товаров (работ, услуг, имущественных прав).

С вычетами по НДС несколько сложнее.

В случае, если у налогоплательщика ЕНВД на дату перехода на ОСНО имеются остатки нереализованных товаров, то суммы НДС по таким товарам принимаются к вычету в порядке, предусмотренном статьей 172 НК РФ, в случае использования этих товаров для операций, подлежащих налогообложению НДС. При этом право на указанные вычеты возникает у налогоплательщика в налоговом периоде, в котором этот налогоплательщик перешел с ЕНВД на общий режим налогообложения, то есть начиная с первого квартала 2021 года.

Если в периоде применения ЕНВД налогоплательщиком были приобретены и введены в эксплуатацию основные средства, стоимость которых сформирована на основании пункта 2 статьи 170 НК РФ с учетом сумм НДС, то применение вычетов сумм НДС, относящихся к остаточной стоимости основных средств, после перехода на ОСНО статьями 171 и 172 НК РФ не предусмотрено. В этой связи НДС, относящийся к остаточной стоимости основных средств, приобретенных и введенных в эксплуатацию в период применения ЕНВД, к вычету при исчислении НДС, подлежащего уплате в бюджет, не принимается.