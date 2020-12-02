«Ночной бухгалтер». Почему многие ИП не смогут применять ПСН? «Клерк» пытались подкупить, а потом атаковали хакеры

Говорят, понедельник — день тяжелый. Но у нас и среда выдалась не из легких. Наш сайт положили DDos-атакой, но мы всё равно разобрались в подводных камнях патентной системы после отмены ЕНВД.

А не тут-то было

Многие ИП, планирующие после отмены ЕНВД перейти на ПСН, могут оказаться за бортом патентной системы. Речь идет о предпринимателях, торгующих в торговых центрах и комплексах.

Всё дело в том, что в главе НК РФ по ПСН нет торговых комплексов, которые упомянуты в главе по ЕНВД, да и список объектов закрыт. Законодатели, которые пытались приблизить нормы ПСН к ЕНВД, не обратили внимание на это обстоятельство.

И ИП в лучшем случае будут получать отказы в получении патента, а в худшем им просто пересчитают налог по другой системе задним числом, когда выяснят, что его торговая точка не попадает под условия патентной системы.

Скандал

Некоторое время сегодня сайт «‎Клерка» был недоступен для пользователей. Все дело в том, что нас атаковали хакеры. За что? За правду, конечно. Подробно рассказали тут.

Впрочем, это далеко не единственная история, всколыхнувшая сеть сегодня. Компания из структуры «Сбера» хочет заработать 7,5 млрд рублей, будучи единым поставщиком вакцин от COVID-19 на госзакупках.

Онлайн, опять онлайн

Каким должен быть корпоратив мечты? Эксперты расспросили работодателей и выяснили, что в нынешних ограничениях некоторые будут проводить новогодние праздники с коллективом онлайн.

Мы не знаем, каким будет новый год, но точно знаем, что с 1 января стартует обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Кто еще не успел пересмотреть рабочие процессы, пора ускоряться. На вебинаре 8 декабря представители ЦРПТ и сервиса Synerdocs расскажут, как: избежать штрафа и успеть за месяц перейти на маркировку одежды;

разобраться во всех особенностях заполнения УПД;

выстроить взаимодействие с ЦРПТ (Честный ЗНАК) и сервисом ЭДО. А представители компаний GEOX и SOHO FASHION поделятся своим реальным опытом работы с маркировкой. Регистрируйтесь. Встретимся, как всегда, в онлайне.

Денег нет, но вы держитесь

Классика жанра (увы, новости, к которым начинаешь привыкать):

Постскриптум

Сделали для вас полезный обзор нового закона про удаленку. А ещё напоминаем, что остался всего месяц, чтобы разобраться с электронными трудовыми книжками, и с этим может помочь курс Центра обучения «‎Клерка». На него как раз сейчас 50% скидка.

Ваша стойкая редакция