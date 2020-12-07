«Ночной бухгалтер». Дивиденды признали необоснованной налоговой выгодой. Отменили или нет налоговые комиссии?

Кажется, если день прошел без очередной абсурдной истории, то он прожит зря. На этот раз — история про дивиденды, которые налоговики предложили таковыми не считать.
Перевертыши
Инспекторы, увидев при начисленном доходе в 9 млн из 6-НДФЛ 6 млн выплаченных в качестве дивидендов и 3 млн в фонде оплаты труда, предлагают налогоплательщику дивидендный доход таковым не считать и выплатить 30% взносов.
Или еще перестановочка. Зарплатные комиссии, комиссии по легализации налоговой базы в налоговых инспекциях, с одной стороны, не существуют (на бумаге). А с другой — они есть, хотя и называются по-другому.
Новая серия полюбившегося сериала
Это мы опять про нулевой НДС, да-да. На этот раз история получила продолжение в Питере.
Праздничное
Разъяснение от Роструда: нельзя 30 декабря выплачивать зарплату за декабрь. Это нарушение.
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Длинные новогодние выходные плохо влияют на экономику, считает бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. И в самом деле, что это рабы позволяют себе отдыхать. Наглость несусветная.
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Семь пятниц на неделе
Это у Минздрава, который сегодня сначала сказал, что надо обсудить ограничения на передвижение между регионами из-за пандемии.
А потом заявил, что ничего такого не предлагал, это просто обзор мер, и вообще, журналисты как всегда не так поняли и вырвали фразу из контекста.
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