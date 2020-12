Бухгалтерский оберег от нытья по итогам 2020. Главред «Клерка» раскрывает свои секреты и зачем-то звонит в «Главбух»

Знаете, почему хорошо быть журналистом? Тебе дают пропуск на время карантина и можно трясти корочкой с надписью PRESS, если в «Пятерочке» работает всего один кассир (шутка, но на самом деле нет).

И главное, что ты можешь откровенно говорить, о чем хочешь, и выдавать это за свое журналистское суждение.

Осталось всего несколько дней до того, как ваши соцсети заполонят посты френдов с итогами 2020 года. А я могу сделать это первой, и прочитают все 5 млн юзеров «Клерка»!

Но я знаю, что молчание по итогам 2020 года — это золото. Поэтому я НЕ БУДУ говорить, как всем было сложно и страшно, и как бухгалтеры задолбались следить за поправками, собирать документы для госпомощи и бодаться с дебиторкой.

Тем, кто все же хочет высказаться, предлагаю беспроигрышное бинго «Итоги 2020»:

В этот года нам всем было трудно , все равно надо помнить, что здоровье — это новое золото. Поэтому с надеждой смотрим в будущее! Все понимают, что когда страшно , но надо собраться и признать, мы заканчиваем 2021. Изменим свои приоритеты. Обнимем близких (с полутора метров)! Беда пришла, и всем нам стало не до ненужных ценностей , но жизнь не стоит на месте. Все плохое проходит, носите маски, пользуйтесь санитайзером.

Я могу долго бравировать, прикрывая собственные страхи, но все же публично признаю: год был непростой. Масло и сахар, конечно, взяли под госконтроль — батюшка, спасибо! Но даже если взбить все это в питательный коктейль, бизнес не протянет. По-новому учимся экономить на том, что помогает бизнесу двигаться дальше.

Корпорация зла (да, мы про ФНС) изо всех сил пытается сделать вид, что она помогает компаниям. Наконец, налоговики:

Правда, надеяться на что-то действительно крутое, когда речь идет о помощи государства, не стоит. Лучше смотреть в сторону компаний, которые давно работают для бизнеса и знают, что нужно бухгалтерам.

Вот, пожалуйста, «Главбух» запилил какую-то новогоднюю щедрость: год подписки за 9999 руб. вместо 24552 руб. Позвонила директору по маркетингу «Главбуха» Лене Бабошиной (я работала 10 лет в «Актионе»), чтобы выведать, в чем подвох. Подвоха нет. Цена в 2,5 раза меньше действительно действует до 28 декабря: за 9999 руб. вы получите доступ к ежедневно обновляемой электронной версии журнала «Главбух» на 12 месяцев. Оформить можно вот тут.

В «Главбухе», конечно, за этот год устали не меньше, чем мы. Удивительно, как много общего в работе журналистов и бухгалтеров: сначала узнай о чем-то новом, потом долго вчитывайся в поправки, потом убеждай директора (главного редактора) в том, что на них надо обратить внимание, звони налоговикам (адвокатам, юристам) за разъяснениями. В итоге плюнь и оформи подписку на «Главбух», где все разложено по полочках (да, я не скрываю, что у «Клерка» подписка тоже есть).

Друзья, давайте почистим мандаринку (говорят, пока лучше не пить) за то, чтобы в 2021 году ВСЕ НАЛАДИЛОСЬ! Пожелайте мне удачи: через пару дней иду на вакцинацию Sputnik V (опять же, потому что я журналист!). All I want for Christmas is antibodies.

Всем доброго, спокойного, размеренного, прибыльного года и пользуйтесь только проверенной информацией.

Ваша Марина Снеговская, главный редактор «Клерка»