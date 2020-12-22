Да что вы знаете про авралы, словно бы сказали слуги народа на сегодняшнем заседании и рассмотрели больше 70 законов. Редакция «Клерка» их изучила и выбрала для вас главное.

Что новенького

Есть новости и хорошие, и не очень. Например, статистическую отчетность надо будет сдавать только в электронном виде. А цены на социально значимые товары теперь будет регулировать правительство (привет советским временам).

А ещё:

Некоторые законы приняты в третьем чтении, а какие-то — во втором. Сути дела, впрочем, это почти не меняет.

Про взносы

Ну во-первых, про страховые. Утверждены тарифы взносов по производственному травматизму на 2021 год.

Во-вторых, про пенсионные. Военных пенсионеров освободили от фиксированных пенсионных взносов. Но не ИП, а только адвокатов, которых всего 50 человек.

Надоело одно и то же? Бизнес съедает рутина, а проверенные способы его ведения уже не работают? Учимся новому на курсах повышения квалификации «Как стать мастером изменений за 315 часов: 4 пробных урока для старта» от Финансовой академии Актив. Курсы совершенно бесплатные и полезные (мы проверили на себе)! Так что вперед за новыми инструментами, чтобы влиять на карьеру, развиваться в профессии и стать мастером изменений для своей компании.

Цензуры в России нет

Вы уже подвели итоги года в Инстаграме / Фейсбуке / ежедневнике? Вот Роскомнадзор уже да, и вот что получилось. За 2020 год он ударно потрудился и заблокировал 570 сайтов по требованию Генпрокуратуры за распространение фейков.

По этому случаю даже шампанского не грех выпить (мы шутим, конечно).

Ваша с ума сойти, уже 22 декабря редакция