Современные проблемы, как известно, требуют современных решений. Чем вам повышение штрафов не инновация?

Надзирать и наказывать (еще больше)

Только вчера поговорили об ужесточении наказания за неуплату налогов, и вот вам новая инициатива. Авторы законопроекта о незаконном предпринимательстве предлагают установить штраф за повторный его факт в размере от 10 до 40 тысяч рублей.

Это в 20 раз больше, чем штраф за первичное нарушение (сейчас оба случая штрафов по сумме равны).

Ну вот и порешали проблему создания условий для развития бизнеса. А что вам еще надо-то?

Чего больше не будет

Во-первых, сведения о среднесписочной численности работников за 2020 год представлять не нужно: их теперь указывают в расчете по страховым взносам.

Во-вторых, организации больше не сдают декларации по транспортному и земельному налогам.

В-третьих, правительство не будет продлевать мораторий на банкротство. Поигрались, и хватит, как говорится.

И еще в копилку «не будет»: Рокетбанка больше нет.

Хотите, чтобы ваш бизнес не постигла печальная судьба банкрота? Или только планируете открыть свое дело? Эксперты Школы бухгалтерского бизнеса расскажут, как с этим справиться, на вебинаре «Как выйти на стабильную прибыль в 300 000 руб в бухгалтерском бизнесе и далее масштабироваться до 1 млн руб.». Вот вам только несколько вопросов, которые мы разберем: почему ниша бухаутсорсинга одна из самых востребованных, несмотря на кризис;

какие основные ошибки совершает собственник бухгалтерского бизнеса и почему теряет деньги там, где другие зарабатывают;

как усилить блок маркетинга и продаж;

как научиться получать от своего дела удовольствие и осознать, что у вас в руках одна из самых перспективных ниш, в которой всегда будут деньги. Мы уверены, что вам уже стало интересно, поэтому не забудьте зарегистрироваться. Участие бесплатное!

А что будет?

Если новшества на 2021 все ещё не уложились в вашей голове в стройную картину, то наш Центр обучения спешит вам на помощь с бесплатными вебинарами от крутых экспертов:

По ссылкам можно зарегистрироваться уже сейчас.

Антиутопия близко

Дума — она для того, чтобы думать (о благе народа, конечно). Вот там и придумали: хорошо было бы ввести новые документы.

«Сейчас поднимается тема, например, ковид-паспортов. Дело это очень важное и нужное, но нужно понимать, подобная информация кем и как должна быть использована», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Морозов.

Через время оказалось, как водится, что слугу народа «не так поняли». Но из песни слов не выкинешь. А повеяло от этих слов настоящей антиутопией.

Как всегда

В Совете Федерации заявляют, что медикам идет стаж «день за три». Но в законе «день за два». Подумаешь, ну первый раз что ли такое несоответствие.

Постскриптум

Полезные советы: как получить документы по рекламе в Facebook, успокоить бухгалтерию и вернуть НДС.

Ваша горячая от новостей редакция