Современные проблемы, как известно, требуют современных решений. Чем вам повышение штрафов не инновация?
Надзирать и наказывать (еще больше)
Только вчера поговорили об ужесточении наказания за неуплату налогов, и вот вам новая инициатива. Авторы законопроекта о незаконном предпринимательстве предлагают установить штраф за повторный его факт в размере от 10 до 40 тысяч рублей.
Это в 20 раз больше, чем штраф за первичное нарушение (сейчас оба случая штрафов по сумме равны).
Ну вот и порешали проблему создания условий для развития бизнеса. А что вам еще надо-то?
Чего больше не будет
Во-первых, сведения о среднесписочной численности работников за 2020 год представлять не нужно: их теперь указывают в расчете по страховым взносам.
Во-вторых, организации больше не сдают декларации по транспортному и земельному налогам.
В-третьих, правительство не будет продлевать мораторий на банкротство. Поигрались, и хватит, как говорится.
И еще в копилку «не будет»: Рокетбанка больше нет.
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Эксперты Школы бухгалтерского бизнеса расскажут, как с этим справиться, на вебинаре «Как выйти на стабильную прибыль в 300 000 руб в бухгалтерском бизнесе и далее масштабироваться до 1 млн руб.». Вот вам только несколько вопросов, которые мы разберем:
- почему ниша бухаутсорсинга одна из самых востребованных, несмотря на кризис;
- какие основные ошибки совершает собственник бухгалтерского бизнеса и почему теряет деньги там, где другие зарабатывают;
- как усилить блок маркетинга и продаж;
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Антиутопия близко
Дума — она для того, чтобы думать (о благе народа, конечно). Вот там и придумали: хорошо было бы ввести новые документы.
«Сейчас поднимается тема, например, ковид-паспортов. Дело это очень важное и нужное, но нужно понимать, подобная информация кем и как должна быть использована», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Морозов.
Через время оказалось, как водится, что слугу народа «не так поняли». Но из песни слов не выкинешь. А повеяло от этих слов настоящей антиутопией.
Как всегда
В Совете Федерации заявляют, что медикам идет стаж «день за три». Но в законе «день за два». Подумаешь, ну первый раз что ли такое несоответствие.
Постскриптум
Полезные советы: как получить документы по рекламе в Facebook, успокоить бухгалтерию и вернуть НДС.
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