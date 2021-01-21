Налоговики будут бороться с общепитом из-за неприменения ККТ в 2021 году.

Бои по правилам

ФНС запустила очередной проект — называется он «Общественное питание». Под таким интригующе размытым названием скрывается борьба с заведениями общепита, которые не применяют ККТ, всеми способами, начиная от пиар-кампаний и заканчивая проведением проверок.

Как говорят сами налоговики, будет применяться «риск-ориентированный подход». Иными словами, не применяете онлайн-кассу — ждите незваных гостей.

Хроники ФСС

В новом реестре на выплату пособий из ФСС не надо будет указывать данные на всех предыдущих детей. Это потому, что минимальный размер пособия больше не зависит от того, какой по счету ребенок — первый или последующий.

Невыплаченные больничные за прошлый год можно передать для оплаты в ФСС. Не тяните с этим.

И наконец, история про цифровизацию: бухгалтеры столкнулись с некорректной работой программы ФСС по приему реестров на больничные.

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Астанавитесь

...так и хочется не сказать, а прям прокричать в пустоту всякий раз, когда читаешь новости. Вот вам чистая статистика: каждые 13 дней в Налоговом кодексе что-то меняется. Законов с поправками в НК в 2020 году было очень много (в 2020м, надо сказать, вообще очень популярны были поправки).

Рассказываем про странный случай, когда налоговики обнаружили разрыв по НДС за 2018 год только в январе 2021-го. Где они до этого были?

А еще больше про разрывы по НДС можно узнать на бесплатном вебинаре Центра обучения Клерка 27 января в 16.00 мск. Скорее регистрируйтесь!

Бухгалтерская всячина

Полезности про ФСБУ «Запасы»: что важно знать бухгалтеру. Рассказывает эксперт, так что не пропустите.

Новый крутой и важный курс от Клерка про налоговую безопасность бизнеса. Вы знаете, чем заняться сразу после годовой отчетности :)

Мы аж зачитались. Как стать идеальным бухгалтером в глазах руководителя (осторожно, вредные советы!).

Ваша немного замерзающая редакция