Главное для бухгалтеров в прикольных видео. Недельный обзор не как у всех

Надоело всех грузить, решили сделать недельный обзор «Клерке» в коуб-стиле. Новости, как обычно, невеселые. Поэтому через силу улыбаемся на прикольные видосы.
Новость недели
Налоговики добрались до ИП на УСН с выездными проверками?
Нежданчик недели
Малозаметные изменения, которые могут привести к большим проблемам с налоговой
Вопрос недели
Запретят ли ИП переводить заработанные деньги на личные карты?
Мануал недели
ПСН и УСН: подробный гид по совмещению режимов в 2021 году
Налоговая оптимизация недели
Налоговая безопасность бизнеса: какие схемы опасны, а какие нет
Спрячьте меня от этого ужаса недели
ФНС начинает активную кампанию против уклонистов от касс
Народный гнев недели
В России начали массово проверять квартиры на предмет незаконной перепланировки?
Буховское недели
Личный бренд — что это такое и нужен ли он бухгалтеру?
А у вас как неделя прошла?:-)