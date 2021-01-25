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Главное для бухгалтеров в прикольных видео. Недельный обзор не как у всех

Надоело всех грузить, решили сделать недельный обзор «Клерке» в коуб-стиле. Новости, как обычно, невеселые. Поэтому через силу улыбаемся на прикольные видосы.

Новость недели

Налоговики добрались до ИП на УСН с выездными проверками?

Нежданчик недели

Малозаметные изменения, которые могут привести к большим проблемам с налоговой

Вопрос недели

Запретят ли ИП переводить заработанные деньги на личные карты?

Мануал недели

ПСН и УСН: подробный гид по совмещению режимов в 2021 году

Налоговая оптимизация недели

Налоговая безопасность бизнеса: какие схемы опасны, а какие нет

Спрячьте меня от этого ужаса недели

ФНС начинает активную кампанию против уклонистов от касс

Народный гнев недели

В России начали массово проверять квартиры на предмет незаконной перепланировки?

Буховское недели

Личный бренд — что это такое и нужен ли он бухгалтеру?

А у вас как неделя прошла?:-)

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