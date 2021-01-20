Налоговики добрались до ИП на УСН с выездными проверками?

Налоговики в последний день 2020 года вынесли решение о проведении выездной проверки в отношении ИП на упрощенной системе налогообложения. Без предварительного побуждения.

Управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры» Кира Гин разместила у себя на странице в Facebook.

«⚡️ Сюрприз 2021 года. Вы думали, что ИП на УСН 6% не проверяют? А вот и нет. С миру по нитке».

В комментарих к публикации сразу обратили внимание на дату решения — налоговики очень хотели прихватить и 2017 год.

«Особенно дата решения радует. „Успеть за 60 сек“ какие-то. Чтобы не дай Бог не потерять 17 год...».

Высказывались предположения о дроблении, но автор говорит, что его там нет.

Еще один нюанс — налоговики предварительно никаких писем не присылали, с побуждением. Вот так сразу, «ход конем» так сказать.

«Не было, и вот это удивляет. Может поздно спохватились и, чтобы захватить 17 год, сделали ход конём» — пишет Кира Гин.

Ей на это отвечают:

«Ну да, поздно спохватились. И точно что не УСН они собрались доначислять. Но в решении только УСН. Тематика может быть только по НДС. По УСН точно не может быть тематики. Так что вопрос: если в решении указан только УСН, могут доначислить НДС и прибыль?».

Еще предположение, чего ищут:

«Возможно, будут вменять „дробление“ и ещё каких — нибудь субъектов к нему консолидировать для целей налогообложения (других ИП или ООО). Но в 2020 году в таких случаях сначала „информационное письмо“ страниц на 200 приходит с предложением добровольно уточнить налоговые обязательства... Странно...».

Автор пишет, что ИП сам удивлен.

И еще вариант — ищут неотраженные доходы.

«На 100 млн продали — отразили, еще на 100 млн продали за кэш не пробив по кассе. 200 млн — скинули с УСН, доначислили НДС и налог на прибыль».

Также была версия, что ищут обналичку, но автор опять-таки повторяет, что это обычный ИП, таким не занимался.

Понятно, что много неизвестных, но сам факт, что пришли к ИП на упрощенке — заставляет задуматься.