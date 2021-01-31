Личный бренд — что это такое и нужен ли он бухгалтеру?

На что в первую очередь клиенты обращают внимание при выборе исполнителя бухгалтерских услуг? Экспертность. Если личный бренд — это образ эксперта в конкретной нише, то это как раз то, что нужно успешному бухгалтеру на аутсорсе.

Личный бренд — это тот нюанс, которые многие бухгалтера аутсорсеры пропускают на первых этапах развития бизнеса. А на следующих этапах перестройка бизнеса довольно затруднительна для формирования персонального бренда. В любом случае заниматься брендированием своих услуг возможно и нужно на любом этапе. Расскажем, что вы приобрете при развитии собственного бренда. Но для начала разберемся, что он из себя представляет.

Не путать бренд и красивую обложку

Бухгалтерские услуги — это не товар, который можно пощупать, померить или попробовать. В этом состоит сложность техники продаж аутсорсинговых услуг. Зато создание уникальной «упаковки» бизнеса намного упростит продажу услуг.

Клиент заметит рекламу, старания маркетологов и таргеттолов , но будет ли он уверен в вас, как в профессионале?

Может случиться так, что реклама постоянно вытягивает средства, а прирост клиентов временный и нестабильный.

Если попали в рекламную зависимость, пора усилить свои позиции и закрепиться в нише с помощью бренда.

Помимо создания уникальных и запоминающихся интернет-страниц и аккаунтов в соцсетях, необходимо формировать свою репутацию и имидж.

Уверенно можно сказать, что правильно сформированный стиль и имидж руководителя бухгалтерского бизнеса помогает решать глобальные задачи не только в бизнесе, но и в личной жизни добавляют и укрепляют самооценку. Грамотное позиционирование дает отличное конкурентное преимущество и узнаваемость фирмы или отдельного бухгалтера из тысячи.

Получается, что личный бренд — это совокупность маркетинговой упаковки, репутации, стиля и экспертности. Личный бренд не может образоваться только благодаря маркетологам и стилистам, необходимо добавить своих лидерских качеств, подкрепленных знанием и опытом. Профессиональная составляющая бренда, должна преобладать.

Укрепить репутацию, найти полезные знакомства, объединиться с единомышленниками можно в Клубе предпринимателей в нише бухгалтерского аутсорсинга. Это не просто место для общения, но и масса полезных вебинаров на профессиональную тематику и не только. Клуб помогает решать психологические проблемы — страх перед продажами услуг, эмоциональное выгорание, неуверенность в собственных силах, ведь наши участники такие же бухгалтера, как и вы, они умеют заряжать своей энергией коллег!

На что способен личный бренд

выделить среди конкурентов;

обеспечить запоминаемость и узнаваемость;

повысить стоимость услуг;

усилить влиятельность и экспертность;

повысить доверие клиентов;

создать взаимосвязи между бизнесом, клиентами и самим собой;

масштабировать бизнес.

Отдельным плюсом наличия собственного бренда нужно отметить одну его способность: по началу вы работаете над его созданием, потом репутация работает на вас. В геометрической прогрессии возвращает вложенные в бренд усилия и разогревает потенциальных клиентов.

Создание бренда для бухгалтерских услуг

Почему мы используем слова «создание», «формирование» личного бренда. Почему нельзя просто своими словами рассказать и показать себя? Потому что бренд — это то, как мы хотим, чтобы о нас думали. От бренда зависит, как клиенты воспринимают ваш бизнес и с чем ассоциируют:

профессиональный подход и ответственное отношение к бизнесу;

стабильность и долговременное сотрудничество;

высокое качество услуг.

Разработка, развитие и поддержание своего личного бренда требует не только финансовых вложений, но и моральной подготовки. Чем больше людей о вас узнает, тем больше комментариев вы услышите. И не всегда положительные и адекватные, к негативу нужно быть готовым психологически.

Необходимо изо дня в день поддерживать свой авторитет и наращивать профессиональные навыки.

Некоторые азы личного бренда я раскрываю в одном из видео на YouTube-канале Школы бухгалтерского бизнеса:

Более подробно личный бренд, создание и развитие бухгалтерского бизнеса мы разбираем на курсе в Школе. Учитывая, что сейчас активное развитие получили соцсети, я выделила специальный блок обучения по системе привлечения клиентов через интернет, социальные сети при помощи контент-маркетинга, таргетинга и других инструментов.