«Ночной бухгалтер». Налоговики присоединились к мониторингу цен на продукты. Теперь заживем

Полюбившийся сериал про регулирование цен, похоже, принимает неожиданный оборот. К делу подключилась ФНС.

Желают знать, что будет

Думали слуги народа, как народу жизнь облегчить да цены на продукты снизить — и придумали. Теперь на борьбу с бессовестным ценообразованием вышла ФНС: налоговики запрашивают у производителей и торговых сетей поквартальный прогноз изменения цен на продукты.

Видимо, фискалы настолько рьяно взялись за работу, что общаются с людьми по привычке — требованиями. Нет, ну а как иначе информацию-то добывать.

Какая такая тайна

Совсем недавно новостные ленты уже писали о странных поползновениях Минюста в отношении банковской тайны.

И вот теперь в Налоговый кодекс вносят изменения в части обязанностей банков перед налоговыми органами. Эти поправки окончательно поставят на банковской тайне крест.

Право человека на частную жизнь? Не, не слышали.

Польза для бухгалтеров и не только

Ловите немного полезного:

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Про тайм-менеджмент

На что уходит время бухгалтера (спойлер — про чай с печеньками тоже будет)

Троллинг дня

Поделился налоговый эксперт, руководитель КА «Комплаенс решения» Иван Кузнецов у себя на странице в Facebook:

Как вам спор по дроблению бизнеса между налоговой и ООО «Налоговая, я люблю тебя!», ООО «Тыщенка и баксы», ООО «Галантерейный лабаз тесьма ширинки брюки клеш лосины галифе мужские шорты пушап с зауженной талией в корсете и морском песочке!»?

Ваша а можно капельницу из кофе редакция