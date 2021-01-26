«Ночной бухгалтер». Налоговики присоединились к мониторингу цен на продукты. Теперь заживем

Полюбившийся сериал про регулирование цен, похоже, принимает неожиданный оборот. К делу подключилась ФНС.
Желают знать, что будет
Думали слуги народа, как народу жизнь облегчить да цены на продукты снизить — и придумали. Теперь на борьбу с бессовестным ценообразованием вышла ФНС: налоговики запрашивают у производителей и торговых сетей поквартальный прогноз изменения цен на продукты.
Видимо, фискалы настолько рьяно взялись за работу, что общаются с людьми по привычке — требованиями. Нет, ну а как иначе информацию-то добывать.
Какая такая тайна
Совсем недавно новостные ленты уже писали о странных поползновениях Минюста в отношении банковской тайны.
И вот теперь в Налоговый кодекс вносят изменения в части обязанностей банков перед налоговыми органами. Эти поправки окончательно поставят на банковской тайне крест.
Право человека на частную жизнь? Не, не слышали.
Польза для бухгалтеров и не только
Ловите немного полезного:
- Отдых сотрудников с семьями можно будет включать в расходы и не облагать НДФЛ
- Образовательная организация может не применять ККТ, если люди платят безналом
- Что бухгалтеру надо знать про должную осмотрительность: 3 года применения 54.1 НК
- Какую ставку НДС применить по товару, проданному иностранной фирме на территории РФ
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Про тайм-менеджмент
На что уходит время бухгалтера (спойлер — про чай с печеньками тоже будет)
Троллинг дня
Поделился налоговый эксперт, руководитель КА «Комплаенс решения» Иван Кузнецов у себя на странице в Facebook:
Как вам спор по дроблению бизнеса между налоговой и ООО «Налоговая, я люблю тебя!», ООО «Тыщенка и баксы», ООО «Галантерейный лабаз тесьма ширинки брюки клеш лосины галифе мужские шорты пушап с зауженной талией в корсете и морском песочке!»?
Ваша а можно капельницу из кофе редакция