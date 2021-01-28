Федеральная налоговая служба — она, как известно, женского рода, поэтому первой, как настоящая женщина, не пишет. Хотите форму уведомления для уменьшения налога на страховые взносы? Напишите сами — а ещё лучше, приходите.

Секретики

ИП на ПСН уже почти месяц ждут форму уведомления для уменьшения налога на страховые взносы. И вроде бы, пока ФНС не опубликовала даже проект приказа. Но тут внезапно выясняется, что у налоговиков...есть эта форма, но получить ее можно, только при личном обращении в ФНС. То есть нужно прийти в инспекцию и заполнить там заявление.

Между тем, у ИП, взявших патент на месяц, истекает срок уплаты налога и им это уведомление неоходимо, чтобы уменьшить налог. Такая секретная информация?

Про достижения

Многие уже давно подвели итоги прошедшего года, но когда успехи по-настоящему масштабны, это можно сделать и сейчас. Налоговики в прошлом году выиграли 99 дел о дроблении бизнеса из 122.

А 45-летним россиянам расскажут заранее, чего они достигнут к пенсии: на ПФР возложили такую обязанность. Обрадует ли их эта информация?

Про землю и транспорт

ФНС рассказала о новых правилах налогообложения земельных участков. По этому случаю рассказываем, какие даты теперь нужно держать в голове бухгалтеру.

Надоело собирать информацию об изменениях по крупицам и разбираться в них самостоятельно?

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Немного о трудовых отношениях

Центры занятости грозят предпринимателям штрафами: например, за то, что они ищут сотрудников и не уведомили об этом.

А тем временем в Госдуме продолжается тренд на поправки — на этот раз в ТК,по охране труда.

Трудовые отношения не про вас, потому что вы сами себе хозяин? Тогда рассказываем все, что нужно знать самозанятым в 2021 году, на бесплатном вебинаре Клерка 5 февраля.

Ваша еле распутавшаяся редакция