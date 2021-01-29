«Ночной бухгалтер». Банки начнут массово закрываться из-за резкого падения доходов

Коронавирусные ограничения начинают потихоньку снимать, но многим организациям это — увы — уже не поможет. Например, некоторым банкам.

О бедных банкирах замолвите слово

Доходы банков падают, а особенно тех, которые в большей степени ориентированы на кредитование корпоративных заёмщиков и имеют более низкий уровень цифровизации. Эти организации уже в наступившем году рискуют попросту закрыться.

Эксперты расходятся в оценках, но в среднем, такая судьба может ждать около 30 российских банков.

В числе одного из факторов риска, который может повлечь подобные последствия — понижение ключевой ставки Центробанком. Кстати, о ЦБ: именно его бизнесмен Олег Дерипаска обвинил в снижении численности населения России.

Своевременность

Барабанная дробь. ФНС только сейчас утвердила новую форму декларации по ЕСХН за 2020 год — и это при том, что проект с новой формой был опубликован в середине июня прошлого года.

Про НДФЛ

Минфин разъяснил: изменение размера доли в квартире не влияет на срок владения для целей НДФЛ при продаже.

Как вам одиозное заявление Партии Роста? Там считают, что после 50 млн рублей дохода НДФЛ должен быть как минимум 50 %, а нынешняя прогрессивная ставка в 15% — это «просто смех».

Для бизнесменов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов убежден: в сфере общественного питания надо установить специальный налоговый режим «УСН-общепит». И даже Путину об этом сказал.

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