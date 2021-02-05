«Ночной бухгалтер». Центробанк предлагает ликвидировать компании, если они не смогут доказать свою чистоту по обналичке

Иными словами, банк России разделит предпринимателей на три группы риска для борьбы с экономическими преступлениями.
Светофор
Центробанк собирается присваивать компаниям цветовую группу риска по обналичиванию и отмыванию денег. Подготовленный ЦБ проект сейчас рассматривается в Думе.
«Красным» компаниям будут блокировать счета, «желтым» — останавливать сомнительные операции, а ограничения по переводам между «зелеными» компаниями будут запрещены.
И самое вкусное. Если высокорисковая «красная» компания не сумеет доказать свою чистоту и реабилитироваться, ЦБ предлагает принудительную ликвидацию.
Еще чуть-чуть и прямо в рай
...и жизнь удалась, говоря словами песен. В Минэкономразвития считают, что доходы россиян восстановятся в III-IV квартале этого года. А если у вас не восстановятся — может, вы просто не россиянин?
Тем временем Совфед изучает новый законопроект: его авторы предложили ввести в стране новый вид кредитов — на судебные расходы.
Суть идеи в том, что некие структуры — банки, страховые организации, любые другие, имеющие деньги, — смогут финансировать судебные процессы для граждан и организаций. Оставим комментарии за кадром.
Бухучет и налоги в НКО? Легко, если разобраться в деталях.
Все самое важное разбираем на вебинаре «Бухгалтерский учет и налогообложение в некоммерческих организациях» от Учебного Центра «Бизнес Аспект».
Кстати: для профессиональных бухгалтеров — возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации! Так что скорее регистрируйтесь.
Чему поучиться
Хороший бухгалтер, как известно, учится всегда, а Клерк всегда готов в этом помочь. Проводим сразу несколько важных и бесплатных вебинаров (на любой бухгалтерский вкус):
- Нетиповые способы налоговой оптимизации в 2021 году
- Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году
- Инструменты для снижения риска блокировки счёта
- Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться
- Как подготовиться к аудиту бухгалтерской отчетности за 2020 год
- ФСБУ 25/2018 в бухучете лизинговой компании: что надо знать бухгалтеру
На заметку
Почитать на выходные:
- Опубликован очередной обзор судебной практики Конституционного суда. Три дела касаются налогов
- Новое определение Верховного суда и расчетный путь вычетов по НДС по операциям с проблемными контрагентами
- Как применять кассу в кафе, барах и ресторанах, чтобы избежать штрафов?
- Новые нюансы по охране труда: на что обратить внимание работодателям
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