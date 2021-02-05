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«Ночной бухгалтер». Центробанк предлагает ликвидировать компании, если они не смогут доказать свою чистоту по обналичке

Иными словами, банк России разделит предпринимателей на три группы риска для борьбы с экономическими преступлениями.

Светофор

Центробанк собирается присваивать компаниям цветовую группу риска по обналичиванию и отмыванию денег. Подготовленный ЦБ проект сейчас рассматривается в Думе.

«Красным» компаниям будут блокировать счета, «желтым» — останавливать сомнительные операции, а ограничения по переводам между «зелеными» компаниями будут запрещены.

И самое вкусное. Если высокорисковая «красная» компания не сумеет доказать свою чистоту и реабилитироваться, ЦБ предлагает принудительную ликвидацию.

Еще чуть-чуть и прямо в рай

...и жизнь удалась, говоря словами песен. В Минэкономразвития считают, что доходы россиян восстановятся в III-IV квартале этого года. А если у вас не восстановятся — может, вы просто не россиянин?

Тем временем Совфед изучает новый законопроект: его авторы предложили ввести в стране новый вид кредитов — на судебные расходы.

Суть идеи в том, что некие структуры — банки, страховые организации, любые другие, имеющие деньги, — смогут финансировать судебные процессы для граждан и организаций. Оставим комментарии за кадром.

Бухучет и налоги в НКО? Легко, если разобраться в деталях.

Все самое важное разбираем на вебинаре «Бухгалтерский учет и налогообложение в некоммерческих организациях» от Учебного Центра «Бизнес Аспект».

Кстати: для профессиональных бухгалтеров — возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации! Так что скорее регистрируйтесь.

Чему поучиться

Хороший бухгалтер, как известно, учится всегда, а Клерк всегда готов в этом помочь. Проводим сразу несколько важных и бесплатных вебинаров (на любой бухгалтерский вкус):

На заметку

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