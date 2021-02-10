«Ночной бухгалтер». ФНС упростит регистрацию ИП: стать предпринимателем можно будет за несколько минут?

Без преувеличения скажем, что сегодня — день грандиозных новостей от налоговиков. Неужели куча бумаг для начала своего бизнеса отойдет в прошлое?
Вжух
.... и вы — предприниматель. Регистрацию ИП пообещал упростить лично Даниил Егоров. Вот вам цитата главы ФНС:
«Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, где это займет несколько минут»
Идея, как ни крути, внушает большой оптимизм. Посмотрим, как будет реализовано.
А в чем подвох
А он в том, что хоть ФНС и «одна из самых эффективных налоговых служб в мире» (по словам спикера Совфеда), но только жить налогоплательщикам от этого легче не становится.
Судите сами: во-первых, идут обсуждения идеи ввести новый — цифровой — налог. Да, нам мало тех налогов, что уже есть.
А во-вторых, в ФНС нашли способ нарастить ВВП без снижения налогов. Как говорится, выход есть всегда.
Свет в конце туннеля
Для бухгалтера это, конечно, уверенность в завтрашнем дне (звучит как анекдот, конечно, но все же). Поэтому вот вам для уверенности подборка полезностей:
- Как малому бизнесу работать с наличкой в 2021 году и не нарваться на неприятности
- Как снизить налог на имущество и земельный налог
- ФНС объяснила, по какой форме будут принимать декларации по УСН
- Инструменты для снижения риска блокировки счёта
- Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться
Постскриптум. Тот самый свет для нас всех: регионы начали отменять обязательное ношение масок.
Ваша больше налогов богу налогов редакция