ФНС объяснила, по какой форме будут принимать декларации по УСН

ФНС разослала по нижестоящим инспекциям письмо с указанием о том, как принимать декларации по УСН за 2020 год.

Дело в том, что приказ от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ с новой декларацией по упрощенке вступает в силу только 20 марта. И до этой даты действует старый приказ, от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@.

В целях исключения формального подхода, связанного с отказом в приеме налоговых декларацией по УСН за 2020 год, в том числе после вступления в силу налоговым органам надлежит обеспечить прием отчептности по УСН по формам и форматам, утвержденным старым приказом, а также новым приказом, в случае представления декларации начиная с 20.03.2021 года. Такое указание дано налоговикам в письме № СД-4-3/1135@ от 02.02.2021.