Если работник в отпуске, как его уволить?

Законом строго разграничены ситуации, когда увольнение в отпуске возможно, а когда нет. При этом каких-то существенных особенностей, связанных с процедурой документального оформления расторжения трудовых отношений, в такой период нет. Однако возможны ситуации, когда проведены начисления за отпуск, выданный авансом, или когда работник не догуливает в связи уходом на запланированный период отдыха.

На каких основаниях можно провести увольнение в отпуске

В ТК РФ установлен прямой запрет на увольнение во время отпуска по всем основаниям, связанным с инициативой работодателя. Исключение — полная ликвидация компании (ч. 6 ст. 81 ТК РФ). Все прочие причины прекращения сотрудничества не служат препятствием для расторжения трудового договора в подобный период.

Таким образом, можно расстаться с сотрудником во время его нахождения в отпуске по следующим основаниям:

Соглашение участников трудового договора. Собственная инициатива работающего. Ликвидация компании или смерть работодателя-физлица. Отказ сотрудника от продолжения работы в новых условиях. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон, в т. ч. связанные с нарушением законодательства при заключении трудового договора.

Запрет на увольнение в период отпуска по решению работодателя действует независимо от его вида — будь то очередной, дополнительный, без сохранения заработной платы, по уходу за ребенком и т.д.

Как оформляют увольнение в отпуске

Любое увольнение работника во время отпуска по разрешенным для этого причинам оформляют в обычном порядке. Основания для прекращения сотрудничества следующие:

при уходе по собственной инициативе — заявление сотрудника с указанием конкретного последнего дня работы;

при прекращении сотрудничества по взаимной договоренности — соглашение об увольнении, подписанное участниками трудовых отношений, с зафиксированной в нем датой расставания;

при увольнении в связи с ликвидацией — решение о прекращении деятельности, принятое собственником или судом;

не зависящее от желания сторон трудового договора событие — документ должен подтверждать его фактическое наступление (например, повестка в армию, мед. заключение о невозможности продолжения работы).

При наличии одного из указанных документов работодатель, чтобы провести увольнение сотрудника, находящегося в отпуске, должен:

Издать приказ о прекращении трудового договора — в произвольной форме или с применением бланка № Т-8. Оформить записи в бумажную трудовую книжку и реестр сведений о трудовой детальности сотрудника, отчитаться по форме СЗВ-ТД (не позднее дня, следующего за датой увольнения). Заполнить личную карточку работника. Если сотрудник явится на работу в последний рабочий день — выдать ему на руки все положенные документы и произвести с ним расчет. В случае отсутствия сотрудника нужно отправить ему заказным письмом уведомление о необходимости прийти на работу за трудовой книжкой и документами. Если он отказался от бумажной трудовой книжки, отправить ему форму СТД-Р. Рассчитаться с отсутствующим в последний рабочий день сотрудником можно безналично либо он должен будет при появлении на работе написать заявление на выдачу ему расчета наличными.

Отзывать из отпуска в случае увольнения работника, находящегося в отпуске, не нужно.

Особенности расчетов при увольнении в отпуске

В случае расставания с работником в отпуске возможны следующие ситуации:

сотрудник сразу написал заявление на отпуск с последующим увольнением — тогда последним его рабочим днем будет дата, предшествующая началу времени отдыха. Вся оплата отпуска при увольнении для него пройдет без последующих корректировок;

работника увольняют после начала отпуска и последняя рабочая дата приходится на какой-либо день до его окончания. В этом случае формально отпуск прерывается сразу после дня расторжения трудового договора. При этом, если у сотрудника остаются неотгулянные дни отпуска, начисленные за период после его прерывания, отпускные засчитывают в счет компенсации неиспользованного периода отдыха.

день увольнения приходится строго на последний день отпуска — в этом случае перерасчет также не нужен.

Если право на отпуск при увольнении работника было использовано авансом, сумму отпускных нужно удержать при проведении с ним расчетов по зарплате. При этом учитывают ограничения по удержанию, предусмотренные в ст. 138 ТК РФ.

Законодательство не обязывает работодателя делать приказ об изменении периода отпуска и перерасчете отпускных, но и не запрещает этого. При желании компания может издать такой приказ в произвольной форме с указанием дней фактически использованного отпуска и оставшегося периода, который подлежит компенсации.

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Итоги

Увольнение в период нахождения в отпуске возможно по желанию работника или объективным причинам, препятствующим продолжению работы.

Запрещено увольнять во время отпуска по инициативе работодателя. При этом не важно, какой именно отпуск: оплачиваемый, за свой счет, учебный и т. п.

Процедура увольнения аналогична общему порядку. Нюансы есть в части расчетов с работником и выдачи ему обязательных документов.