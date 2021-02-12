Пенсионный фонд возглавил бывший руководитель ФСС. Похоже, слухи об объединении — совсем не слухи.

Многоходовочка

Казалось бы, кадровые перестановки — дело довольно привычное, но в этот раз ситуация довольно нестандартная.

Тот факт, что Андрей Кигим ранее 8 лет возглавлял ФСС, только подогревает давно бродившие слухи о том, что Пенсионный фонд и ФСС собираются объединять. Некоторые даже ссылаются на «источник, близкий к правительству».

Это только домыслы журналистов или правда? Интересно, что на сайте ФСС Кигим до сих пор указан как председатель фонда.

Про зарплаты

В четвертом квартале 2020 года ускорился медианный рост зарплат. Эксперты связывают это с тем, что вторая волна коронавируса не спровоцировала массовых увольнений и переводов на удаленку.

Мишустин поручил к началу апреля представить в Минтруд сведения о зарплатах бюджетников. Говорят, мол вопрос чувствительный, надо ситуацию скорректировать. Видимо, проблему роста цен уже решили, можно и за следующую приниматься.

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На заметку

А теперь от популизма к делам насущным. Бухгалтеру (и не только) на заметку:

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