«Ночной бухгалтер». Власти готовят новые меры поддержки бизнеса. Это действительно помощь или будет как всегда?

Спойлер: скорее всего, второе. Но давайте разберемся, что вообще предлагают для поднятия экономики с колен.
Спасение утопающих...ну а дальше вы знаете
В Правительстве обсуждают новые меры поддержки для бизнеса. Благодаря этим мерам, в первую очередь, хотят сохранить занятость. Среди основных:
- перезапуск программы кредитования для бизнеса, новые кредиты с нулевой ставкой;
- прощение налоговых долгов;
- переходный режим на ОСНО и многое другое.
Но давайте честно: экономику такие меры не спасут. Чтоб это было не только наше мнение, подкрепим его цитатой эксперта:
«Предлагаемые меры хороши, но, на мой взгляд, совершенно недостаточны. Их можно сравнить с обезболивающими уколами при тяжелой болезни, но не более того. Экономику они не вылечат. Правительство взяло курс на сохранение занятости. Это правильно. Но сегодня для многих стоит вопрос о сохранении бизнеса в принципе. Очевидно, что чиновники не намерены помогать спасать бизнес тех, кто оказался на грани разорения, скорее, они готовы содействовать в смягчении последствий для тех, кто и так способен выжить,» — считает Николай Пальченко, руководитель регионального отделения Партии Роста в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона».
Про надежды и несправедливости
О хорошем. Минтруд намерен изменить правила, чтобы учитывать студентов очных отделений в возрасте до 23 лет в составе семьи при расчете среднедушевого дохода для предоставления отдельных пособий на детей.
О странном. Поменяют правила единовременной выплаты пенсионных накоплений. Но увы, об изменении по части права на единовременную выплату речь не идет (как удивительно).
Инициатива от ЛДПР (пояснение, чтобы сразу не надеяться): за третьего ребенка с 2022 года предложили платить по полмиллиона. Но не всем.
Минимальная пенсия в 2021 году: составили для вас таблицу с суммами по всем регионам. Не вам, так родственникам точно пригодится.
Про работу и зарплату
Напоминаем о больном, если только понедельник, а вы уже сдались. Эта рабочая неделя будет шестидневной.
А мы на «Клерке» готовим для вас крутой бесплатный вебинар про зарплатные налоги с экспертом — 25 февраля в 11:00. Зарегистрироваться можно прямо сейчас.
Ак Барс Банк приглашает на бесплатный семинар по ВЭД
17 февраля в 15.00 состоится онлайн-семинар по ВЭД, посвященный управлению валютными рисками.
Спикером мероприятия выступит Ксения Новикова — эксперт Ак Барс Банка. На встрече участники обсудят вопросы защиты от валютных рисков, рассмотрят понятие форвардного курса и его применение в инструментах хеджирования. Кроме того, эксперт семинара представит стратегию управления валютным риском для экспортеров и импортеров.
Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация.
Скандальное
История про исправление ошибок. Власти Ставрополья пересмотрели стоимость патентов после массового недовольства предпринимателей.
Ваша заряженная на успешное дожитие до конца недели редакция