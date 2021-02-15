«Ночной бухгалтер». Власти готовят новые меры поддержки бизнеса. Это действительно помощь или будет как всегда?

Спойлер: скорее всего, второе. Но давайте разберемся, что вообще предлагают для поднятия экономики с колен.

Спасение утопающих...ну а дальше вы знаете

В Правительстве обсуждают новые меры поддержки для бизнеса. Благодаря этим мерам, в первую очередь, хотят сохранить занятость. Среди основных:

перезапуск программы кредитования для бизнеса, новые кредиты с нулевой ставкой;

прощение налоговых долгов;

переходный режим на ОСНО и многое другое.

Но давайте честно: экономику такие меры не спасут. Чтоб это было не только наше мнение, подкрепим его цитатой эксперта:

«Предлагаемые меры хороши, но, на мой взгляд, совершенно недостаточны. Их можно сравнить с обезболивающими уколами при тяжелой болезни, но не более того. Экономику они не вылечат. Правительство взяло курс на сохранение занятости. Это правильно. Но сегодня для многих стоит вопрос о сохранении бизнеса в принципе. Очевидно, что чиновники не намерены помогать спасать бизнес тех, кто оказался на грани разорения, скорее, они готовы содействовать в смягчении последствий для тех, кто и так способен выжить,» — считает Николай Пальченко, руководитель регионального отделения Партии Роста в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона».

Про надежды и несправедливости

О хорошем. Минтруд намерен изменить правила, чтобы учитывать студентов очных отделений в возрасте до 23 лет в составе семьи при расчете среднедушевого дохода для предоставления отдельных пособий на детей.

О странном. Поменяют правила единовременной выплаты пенсионных накоплений. Но увы, об изменении по части права на единовременную выплату речь не идет (как удивительно).

Инициатива от ЛДПР (пояснение, чтобы сразу не надеяться): за третьего ребенка с 2022 года предложили платить по полмиллиона. Но не всем.

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Про работу и зарплату

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Скандальное

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