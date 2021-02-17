«Ночной бухгалтер». Тех, кто получил ковидные субсидии, теперь вызывают в налоговую

Казалось бы, что плохого в том, чтобы получить помощь от государства? Вот вам подвох: теперь за нее требуют отчитаться налоговики.
Расскажите, куда потратились
В инспекции хотят пояснения по странной, мягко говоря, теме: «Как вы потратили субсидию, выплаченную вам как представителю пострадавшей отрасли».
Интересно, что при этом еще и угрожают передать материалы в прокуратуру. Это такой оригинальный способ проверить, жив ли вообще еще бизнес?
Что сказал Путин
А он сказал, что можно было бы обсудить введение в стране продовольственных сертификатов для малоимущих.
А еще — что ситуация с безработицей улучшается и что показатели оказываются даже лучше прогноза.
Истории
Свеженькое (с легким оттенком абсурда):
- Возмещает НДС одна компания, а налоговики хотят кучу документов от другой. Потому что она — поставщик
- Требование от налоговиков, где они сначала требуют все подряд, а уже потом говорят, какая сделка их интересует
Осторожно, мошенники
Власти проработают варианты использования маткапитала из-за мошенничества с ним. Мол, такое часто выявляется сейчас.
И очередные рекомендации от Центробанка — по противодействию отмыванию денег через исполнительные документы.
К вечернему кофе
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Учеба для бухгалтера и отдых на берегу моря? Совместить легко!
Особенное если это «Неделя бухгалтерского и налогового учета в Ялте» от Фонда «Экономика и управление».
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- практика применения ФБУ 5/2019 «Запасы». Рекомендации по досрочному применению ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в 2021 году;
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- и многое другое.
Учиться, учиться и учиться
Ведь кому как не бухгалтеру постоянно нужно разбираться в нашем страшно ветреном и переменчивом законодательстве. И кому, как не «Клерку» это знать :)
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- Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться
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