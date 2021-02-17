«Ночной бухгалтер». Тех, кто получил ковидные субсидии, теперь вызывают в налоговую

Казалось бы, что плохого в том, чтобы получить помощь от государства? Вот вам подвох: теперь за нее требуют отчитаться налоговики.

Расскажите, куда потратились

В инспекции хотят пояснения по странной, мягко говоря, теме: «Как вы потратили субсидию, выплаченную вам как представителю пострадавшей отрасли».

Интересно, что при этом еще и угрожают передать материалы в прокуратуру. Это такой оригинальный способ проверить, жив ли вообще еще бизнес?

Что сказал Путин

А он сказал, что можно было бы обсудить введение в стране продовольственных сертификатов для малоимущих.

А еще — что ситуация с безработицей улучшается и что показатели оказываются даже лучше прогноза.

Истории

Свеженькое (с легким оттенком абсурда):

Осторожно, мошенники

Власти проработают варианты использования маткапитала из-за мошенничества с ним. Мол, такое часто выявляется сейчас.

И очередные рекомендации от Центробанка — по противодействию отмыванию денег через исполнительные документы.

К вечернему кофе

Собрали почитать:

Учеба для бухгалтера и отдых на берегу моря? Совместить легко! Особенное если это «Неделя бухгалтерского и налогового учета в Ялте» от Фонда «Экономика и управление». В программе: новое в бухгалтерском учете. Особенности ведения учета и составления отчетности;

юридически значимый электронный документооборот. Оформление и хранение электронных первичных документов. Изменения и дополнения в учетной политике;

практика применения ФБУ 5/2019 «Запасы». Рекомендации по досрочному применению ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в 2021 году;

подготовка промежуточной бухгалтерской отчетности в 2021 году. Критерии существенности, ретроспективные корректировки. Последствия изменения оценочных значений;

и многое другое. Не пропустите!

Учиться, учиться и учиться

Ведь кому как не бухгалтеру постоянно нужно разбираться в нашем страшно ветреном и переменчивом законодательстве. И кому, как не «Клерку» это знать :)

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