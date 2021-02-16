Требование от налоговиков, где они сначала требуют все подряд, а уже потом говорят, какая сделка их интересует

Налоговики в своем требовании сначала хотят все документы подряд, а уже потом пишут, что за сделка их интересует. Естественно, вводя этим в замешательство получателя требования. Это из разряда «прокатит/не прокатит»?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Помогите, пожалуйста, понять. Вот поступило требование по п. 2 ст. 93.1, абз. 2 п. 5 ст. 93.1. В первом пункте просят много всевозможных документов и акты сверки со всеми контрагентами, а во втором пункте информацию просят только по конкретной сделке. Я правильно поняла, что и все документы, указанные в первом пункте, несмотря на их формулировки я должна предоставить только по конкретной, указанной во втором пункте сделке? Т.е акты сверки не по всем контрагентам, а только по одному, который их интересует и карточки и обороты по одному контрагенту, а не по всем?».

В комментариях сразу же советуют:

«Отвечайте по конкретной сделке, ничего лишнего».

Кто-то спрашивает, «первый раз?». Автор в ответ пишет:

«Не первый, но формулировки ИФНС порой обескураживают».

На это отвечают, что их там по шаблону ставят:

«Так у них шаблон, и печатают это все обычно девушки студентки, не приходящие в сознание, и не понимающие, что такое НК. А уж про статьи, что там написаны — и подавно».

Еще пишут, что обычно налоговики в требовании указывают:

«Они обычно в требовании пишут контрагента и сделку, а потом уже, что по нему хотят. В вашем случае если все контрагенты и потом конкретная сделка, то какой-то бред».

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