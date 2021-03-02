«Ночной бухгалтер». Очередная путаница с трудовыми книжками: бухгалтеры устали разбираться

Цифровизировали, цифровизировали, да не выцифровизировали — пожалуй, только так можно описать эпопею с трудовыми книжками. Казалось бы — уже есть электронные трудовые. Зачем ввели новую форму бумажных?

Ну она как бы новая, но как бы и старая

В начале года Минтруд опубликовал проект нового Приказа, который касается работы с бумажными трудовыми книжками. Он утверждает и новую форму ТК, которая будет действовать с 2023 года.

Самое странное даже не то, что изменения незначительные: просто на титульнике в новой форме — МП (при наличии), а в старой — просто МП.

Вишенка на торте — это то, что, по сути, новая форма нужна только для дубликата, потому что с 2021 года бумажные трудовые больше не заводят. Запутались? Иными словами, новая форма ТК утратила свою актуальность еще до момента ее утверждения.

Остается сказать только одно: занавес.

Больше оговорок богу оговорок

Буквально вчера на «Клерке» писали про налоговые оговорки, которые стали искать налоговики — и вот сегодня уже подтверждение тому, что это становится массовым явлением.

Социальное

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Ассорти

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Ваша очень солнечная сегодня редакция