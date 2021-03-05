«Ночной бухгалтер». Налоговики находят в рабочих компьютерах бухгалтеров странные расчеты. Но все равно с 8 марта, любимые!

Простые до банальности и грустные истории происходят в последнее время с фирмами, чьи бухгалтеры, казалось бы, ничего подозрительного на компьютерах не хранят. Но налоговики считают иначе.

А что это вы тут такое посчитали

Налоговый консультант Кирилл Соппа рассказывает: порой самые неприметные документы в старом добром Excel могут навести налоговиков на неприятные для вашей компании мысли. Даже если никакой «черной бухгалтерии» они при изъятии компютеров не нашли.

Не стоит считать, например, возможные налоговые риски и сохранять эти расчеты на рабочем столе (а тем более, отправлять их кому-то по электронной почте). Не стоит вообще с небрежностью относиться к любой мелочи, даже к подписям в письмах и схемах устройства компании.

Вся подобная информация на компьютерах бухгалтеров (и вообще, любого сотрудника компании) может быть в любой момент истолкована не в вашу пользу налоговиками. Понимаете, о чем мы?

Праздничное

Но хватит о грустном. Вот вам подборка занимательной статистики и иссследований к грядущему Международному женскому дню:

И конечно, подарок к празднику любимым бухгалтерам: помогаем разобраться с прямыми выплатами ФСС, если у вас еще остались вопросы! Все это на бесплатном вебинаре «Прямые выплаты ФСС с 2021 года. Новые реалии и новые возможности» 10 марта от аудиторской компании Камертон. Разберем все про виды пособий, механизм выплат, роль и ответственность работодателя при этом. Не пропустите и регистрируйтесь прямо сейчас, чтобы не забыть после праздников :)

На заметку

Как всегда, парочка полезных новшеств, чтобы вы себе сохранили:

Праздничный постскриптум

Чисто бухгалтерское: разбираемся, почему в бухгалтерии женщин больше, чем мужчин, и не стереотип ли это.

И конечно, мы вам желаем отдохнуть и исполнить все свои заветные желания на этих весенних выходных!

Ваша с 8 марта, девочки редакция