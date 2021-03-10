«Ночной бухгалтер». Власти заставляют людей быстрее сдавать биометрию. Ждем нашествие машин?

Вести с полей цифровизации приходят довольно тревожные: под предлогом того, что «это удобно», правительство хочет ускорить сбор биометрических данных россиян.

Ради общего блага

Зачем собирать биометрические данные людей? А чтобы проводить оплату «по лицу», проходить на массовые мероприятия, заключать договор с мобильным оператором, получать услуги нотариуса и даже дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах. Все это, конечно, замечательно, но есть два важных нюанса.

Во-первых, людям совершенно неочевидна польза от подобных мер. Проводить оплату «по лицу» — зачем? Картами и мобильными телефонами расплатиться уже нельзя? Дистанционно сдавать экзамены? Но это нужно в очень редких случаях. Получать услуги нотариуса? Но это спокойно можно и без биометрии.

А во-вторых, еще больше сомнений вызывает безопасность системы. Как-никак, сбор биометрии происходит в России. А значит, подсознательно жди нашествие машин — да еще и плохо работающих машин.

Колл-центры закрывают

Ну конечно, не все, а только мошеннические (то есть большинство из них), которые находятся в колониях и тюрьмах. Возможно, чтобы сократить масштабы телефонного мошенничества, которые и в самом деле зашкаливают в последнее время.

Плати налоги

Свежие разъяснения от налоговиков про налоги с «коронавирусных» субсидий: есть много важных нюансов.

В Минцифры в последнее время прямо фонтанируют идеями. Иностранные компании могут обязать перечислять НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, например, в YouTube. Налог на блогеров?

Опять про прогрессивное налогообложение. Зарплаты до 17 000 руб. хотят освободить от НДФЛ, с богатых брать налог по ставке 25 %, а с очень богатых — 35 %. (Узбагойтесь уже, пожалуйста)

А теперь по делу

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Ваша ушла жарить блины редакция