Спорные контрагенты есть? А если найду? Теперь это делают налоговики не сами — им помогают АСК-НДС и другие информационные ресурсы. Но законно ли это?

Когда перестарались

Частые истории в последнее время: налоговики доначисляют НДС с пенями и штрафами, если, по их мнению, сделки были проведены со спорными контрагентами. Сведения об их «спорности» они черпают из внутренних и общедоступных информационных ресурсов.

Такими ситуациями заинтересовался суд — и «поставил на место» инспекцию. Аргумент для решения суда (например, по делу №А25-2517/2019) следующий: данные информационных ресурсов сами по себе не свидетельствуют о неблагонадежности поставщика. И еще один любопытный тезис суда:

«...Границы проявления должной осмотрительности определяются, в том числе, доступностью сведений, которые могут быть получены налогоплательщиком о своих контрагентах».

Иными словами, если налоговики по своим базам могут видеть несколько дальше и шире, отнюдь не означает, что бизнес может то же самое.

Важное

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