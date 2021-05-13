«Ночной бухгалтер». Налоговики не дают бизнесу ликвидироваться из-за сомнительных контрагентов, а суды их поддерживают

Казалось бы, ну не сложилась судьба у компании, идет на ликвидацию — и дело с концом. Но подождите-ка, говорят инспекторы. Мы вам тут доначисления принесли.

Врешь не уйдешь

Очередную абсурдную историю из судебной практики рассказал партнер Аудиторской Группы «Капитал» Виктор Иваницкий. Компания собиралась ликвидироваться, но у налоговиков появились подозрения из-за якобы сомнительных контрагентов.

Дальше последовало требование пояснений, компания отказалась их давать — и инспекторы решили сделать ход конем. Доначислии 20 миллионов и отказали в ликвидации якобы «из-за недостоверности сведений в подаваемом ликвидационном балансе». Мол, там эти 20 млн не указаны.

Компания, конечно, подала в суд. Но суд налоговиков поддержал. Да не в одной, а в трех инстанциях.

Выходит, бизнесу теперь уже даже «умереть» спокойно нельзя?

Комментирует Руслан Зафесов, юрист по уголовным делам, адвокат АБ «Забейда и партнеры» и член Адвокатской палаты Московской области:

Подобная практика, безусловно, опасна. Но мне слабо верится, что она получит широкое распространение. Периодически подобные методы налоговая использовала и раньше. Инспекторы чаще всего понимают, что «биться» за налогоплательщика, препятствуя его ликвидации, для них резонно, если будут перспективы взыскания недоимки.

Если вы уже ликвидировали бизнес и хотите все начать с начала — или вовсе новичок в этом вопросе, то самое время пройти курс Центра обучения «Клерка» о том, как избежать доначислений из-за неправильного выбора формы бизнеса. На него как раз сейчас скидка 40%.

Пенсионное

Еще немного из судебной практики. Несдача одного отчета СЗВ-М не является причиной для возмещения переплат по пенсии в ПФР. Но при условии, что в следующие месяцы компания своевременно сдавала все отчеты, сказал Верховный суд.

Госдума приняла закон, изменяющий порядок доплат к пенсиям жителей села. Там несколько важных деталей.

А еще теперь у ПФР появится обязанность информировать застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии. Готовы узнать эти оптимистичные цифры?

Ой

На совещании в правительстве по мониторингу цен власти оптимистично заявили: удалось достигнуть стабилизации. Некоторые позиции еще надо корректировать, но в целом-то все хорошо.

И можно было бы счастливо выдохнуть, если бы не собственные глаза покупателей. А еще сообщение о том, что, например, «Лента» получает от поставщиков уведомления о повышении цен на социально значимые товары.

Про безопасность

Рассказываем, как правильно раскрывать налоговую тайну, чтобы не попасть на претензии налоговиков.

А еще о том, как снижать налоговую нагрузку и при этом не нарушать закон.

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Кстати

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