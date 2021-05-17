«Ночной бухгалтер». Не хитрите с переездами на упрощенке: налоговики вам и там доначислят

Если ИП на УСН зарегистрирован в одном регионе, а ведет деятельность в другом и пытается применять региональную налоговую льготу — претензий налоговой ему не избежать.

Свахи переезжие

Способы экономить ищет любой бизнес, но если при этом вы нарушаете закон, будьте готовы к проблемам. ИП на УСН с базой «доходы» зарегистрировался в Мурманской области, но деятельность стал вести в другом регионе. При этом применял ставку 1% — то есть региональную ставку Мурманской области.

Но теперь до него добралась налоговая - и платить придется по ставке 6%, а не 1.

Ситуацию комментирует Антон Свирякин, юрист в сфере банкротства, корпоративного управления и налогообложения бизнеса:

— Пониженные ставки для предпринимателей на УСН стали своего рода «фичей», введенной в отдельных субъектах РФ для привлечения большего числа предпринимателей и наполнения бюджетов. Вполне закономерным выглядит то, что бизнес решил использовать данные возможности в целях оптимизации своих налогов. На мой взгляд, данную ситуацию можно рассматривать, как сигнал налоговиков о том, что следующими на очереди будут уже организации, использующие пониженные ставки для экономии на налогах. Ситуация с ИП скорее выглядит, как «пристрелка перед боем», поэтому о системности говорить пока рано. Но в обозримой перспективе из разряда тестовых мероприятий по наполнению бюджета мы можем увидеть реальные споры с налогоплательщиками. Практика покажет.

Как понять, что налоговая доберется до вас? А очень просто: посмотрите, для начала, совпадают ли у вас регион регистрации и регион ведения деятельности. И на какие региональные ставки вы ориентируетесь.

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Налоговики требуют

...и требуют, и требуют, и требуют. А конкретнее — хотят, чтобы заплатили неизвестно откуда взявшиеся задолженности и пени, вот вам наглядный пример.

А еще — нагрянули с ВНП к контрагенту компании, а у самой компании по результатам проверки тоже требуют кучу документов.

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Постскриптум

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Ваша очень жаркая редакция