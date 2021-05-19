В МВД придумали новый вид наказаний за преступления с ЭЦП: будет штраф до 300 тыс. руб. штраф или до 3 лет лишения свободы. Теоретически, это должно помочь борьбе с давней и тяжелой проблемой — мошенничеством с НДС.

За что накажут-то

На «Клерке» много раз писали о сдачах нулевок по НДС по поддельным ЭЦП — и каждый раз эти истории вызывали большой резонанс. Но теперь есть шансы нанести удар по проблеме: МВД разработало законопроект.

Его цель — ужесточить контроль за преступления с ЭЦП и повысить ответственность за преступления, связанные с коммерческой, налоговой или банковской тайной.

Наказывать будут за неправомерное владение ключом электронной подписи или сертификатом ключа проверки электронной подписи. Мошеннику грозит наказание — от штрафа в размере 100–300 тыс. руб. до лишения свободы на срок до трех лет.

Кроме того, увеличат ответственность за незаконное получение и разглашение банковской или налоговой тайны. Инициаторы законопроекта предлагают увеличить максимальный срок принудительных работ и лишения свободы до четырех лет.

Странные истории

Минфин выпустил разъяснения по весьма неприятной ситуации. Если на генерального директора заведено уголовное дело из-за сокрытия денег или имущества организации, то организации откажут в предоставлении отсрочки или рассрочки налогового платежа.

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Про пособия и не только

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И кстати, про новые пособия: закон о них Госдума приняла сегодня в третьем чтении. Смотрите, кому и сколько положено.

Ваша очень ветреная сегодня редакция