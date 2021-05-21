Бюджет сам себя не наполнит: что сейчас нужно знать про дробление бизнеса и когда к вам придут налоговики

Одна из целей налогового контроля — как вполне понятно, наполнить бюджет. И тем более понятно, что ни один инспектор ее не упустит. Поэтому в числе объектов пристального внимания налоговиков — схемы дробления бизнеса.

Зачем используется дробление

Если объяснять совсем просто, дробление — это когда один бизнес формально разделяют на несколько маленьких, но под единым руководством.

Зачем это делают? Дело в том, что для применения выгодных спецрежимов есть определенные пороги как по годовому обороту компании или ИП, так и по численности сотрудников. Понятно, что цель бизнеса — получение прибыли, и желательно ее увеличивать.

Но вот после прохождения на УСН порога по обороту свыше 150 млн в год приходится переходить на ОСНО, хотя недавно появился переходный период — до 200 млн и 130 чел. и с повышенными ставками.

Если прошли и переходный период, все равно придется начать применять ОСНО. Но этого стараются избегать: потому что там налог на прибыль, НДС. А если вы раньше сами были на УСН, то и поставщиков подбирали себе таких же. Значит, придется и поставщиков новых искать, да и бухгалтера нанимать с опытом общей системы налогообложения, если не было.

Многим всего этого делать не хочется. Поэтому бизнес начинают «дробить». То есть регистрируют несколько компаний (иногда в группе еще и ИП). Все они формально друг от друга независимы, все на УСН, оборот распределен. Так до недавнего времени делали различные ресторанные сети.

Еще один вариант дробления — когда через свои компании фиктивно перепродают товар для получения вычетов по НДС, или для его возмещения.

Может ли дробление быть законным? Да, но для этого нужно строго соблюдать несколько условий. Какие это условия, рассказываем в курсе Центра обучения «Клерка» «Все про дробление бизнеса: как не налететь на проблемы с налоговой». Можете оставить свои контакты ниже, мы вам расскажем о курсе подробнее: Загрузка...

Как налоговики его выявляют

В итоге, налоговики поняли, что бюджет как-то прохудился, наполняемость снизилась, и решила вплотную такими вот «гроздьями винограда» заняться. Появились критерии дробления, которые постоянно дополняются.

Самые известные:

одни и те же владельцы и руководство у всех компаний;

компании все по одному адресу;

один и тот же персонал;

общие бухгалтерия и отдел кадров;

деятельность одна и та же, либо с минимальными различиями (например, мебель и фурнитура);

общие номера телефонов;

один сайт, одни и те же IP-адреса;

расчетные счета в одном и том же банке;

у подконтрольных компаний нет своих активов или имущества, они все арендуют у «центра»;

общие вывески, логотипы.

И так далее. Недавно еще список пополнили общие корпоративы и соцпакеты.

Кстати, об общей деятельности — она должна быть направлена на получение общего результата, а не просто совпадать.

Кроме того, налоговики в «Письме года» (письмо ФНС от 10.03.21 № БВ-4-7/3060@) пишут:

Вывод об исключительно или преимущественно налоговых мотивах организации ведения бизнеса в рамках группы лиц с применением преференциальных специальных налоговых режимов может быть сделан: если налогоплательщиком ведется деятельность через применяющих специальные налоговые режимы подконтрольных лиц, которые не осуществляют ее в своем интересе и на свой риск, не выполняют реальных функций, и принимают на себя статус участников операций с оформлением документов от своего имени в интересах контролирующего лица.

Остальные два пункта об общем характере деятельности и общих работниках мы уже указали выше.

Что говорят суды

Но есть и судебная практика, для которой все эти критерии — лишь критерии «зоны риска», но никак не доказательства. Чтобы доказать дробление, налоговики должны доказать умысел в получении необоснованной налоговой выгоды. Что вся эта структура с группой компании ставит своей целью уплату налогов в меньшем размере, чем должно.

Как пример, можно привести дело А49-4003/2020. Налоговики очень хотели доказать дробление, но суды им не вняли. Собственно, один из ключевых моментов суд указал следующий:

«Доводы налогового органа о получении обществом необоснованной налоговой выгоды в результате формального дробления бизнеса являются лишь неосновательными предположениями проверяющих. Достоверные и достаточные доказательства создания обществом схемы дробления бизнеса в целях неуплаты налогов налоговым органом не представлены»..

Тем более, что дробление бывает и вполне законным. Ну нельзя в рамках одного и того же бизнеса, скажем, торговать мороженым и штукатурить стены. Просто руководство компании, которая занималась только ремонтными работами внезапно решило занять еще и эту нишу на рынке. Но тогда и разделять нужно все грамотно. Уж точно не стоит вешать дополнительные обязанности на действующих сотрудников, в том числе и на главбуха.

А вот в деле А60-30298/2020 суды приняли сторону налоговиков.

Налогоплательщик утверждал, что целью создания взаимозависимых организаций в 2010 году было получение большей эффективности в предоставлении услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, победа в конкурсах по управлению многоквартирными домами и увеличение активов контрагентов с момента их создания до момента проведения налоговой проверки.

Довод суд отклонил, поскольку экономический эффект дало не разделение компаний, а применение льготы.

«Материалами дела подтверждено, что экономический эффект от деятельности предприятия был получен в связи с необоснованным применением льготы, в результате необоснованного занижения налоговой базы по НДС», — следует из Постановления 17 ААС.

В любом случае, если у налоговиков есть претензии, не стоит с ними во всем соглашаться. Нужно отстаивать свою позицию в вышестоящем органе, в судах, привлекать налоговых юристов. Если ваше дробление имеет экономический смысл, каждая компания самостоятельна, со своим штатом, имуществом и мощностями, но сидите вы все, к примеру, в корпусе бывшего завода, критерии для определения дробления там есть. Но вот есть ли именно умысел в необоснованной налоговой экономии — потребуется еще доказать.