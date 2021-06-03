«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры не знают, как доказать налоговикам, что в компании платят больше МРОТ

Можно ли отправить в ответ на требования налоговой минимум — РСВ с пояснениями за прошлый год, чтобы доказать, что зарплаты в компании выше МРОТа?

Докажи, что ты не верблюд

Налоговики требуют подтверждений, что в компании платят зарплаты выше минимума. Для этого требуют целую кучу документов — штатное расписание, табель учета рабочего времени, положение об оплате труда, ведомости выплаты заработной платы.

Не многовато ли? Особенно если учесть, что многие сведения из перечисленных можно найти в РСВ за прошлый год, который и хочет отправить бухгалтер.

Впрочем, есть и мнение о том, что если налоговики копают под серые зарплаты, то РСВ в ответ их не устроит.

Ситуацию комментирует Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса, практикующий юрист:

— Если требование направлено в пределах установленных сроков и формально соответствует положениям Налогового кодекса, то в подобной ситуации важно понять, какую линию поведения вы хотите избрать для ответа на требование. Это будет позиция добровольного представления всех запрошенных документов? Или вы считаете, что у налоговиков и так имеется вся нужная информация и им достаточно сопоставить данные из деклараций с данными из других источников, доступ к которым они могут получить и без вашего участия? Второй вариант, конечно, выглядит более «экстремальным», так как предлагает указать «место» проверяющим, но если при этом, предоставить им минимальный пакет документов, то думаю, сильно отношения с налоговым органом не испортятся.

А Никита Болтинский, адвокат, партнер Адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры», налоговый консультант, эксперт Центра правовой поддержки Российского союза налогоплательщиков, напоминает:

— Большинство требований вне рамок налоговой проверки выставляется на основании пункта 2 статьи 93.1 НК РФ. Эта норма позволяет направлять требования относительно документов и информации по конкретной сделке. Если же требование содержит запрос о представлении сведений относительно хозяйственной деятельности налогоплательщика и не содержит данных, позволяющих идентифицировать конкретную сделку налогоплательщика, такое требование считается незаконным.

Подборку самых абсурдных и странных требований налоговиков за последнее время можно почитать здесь. А уже завтра на бесплатном вебинаре мы разберемся, как налоговики сейчас проводят выемку документов и что про это (хотя бы в теории) нужно знать.

Занимательная статистика

Во-первых, ВЦИОМ провел опрос, по результатам которого выяснилось, что 54% россиян готовы платить более высокие налоги, если при этом государство будет поддерживать бедных.

Во-вторых, меры господдержки бизнеса за прошлый год в Минфине оценили в 500 млрд рублей. О том, сколько из них дошли до бизнеса в реальности, оценки умалчивают.

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Про цифровизацию

В помощь МСП собираются создать цифровую платформу с бизнес-сервисами. По этом поводу Корпорация МСП и ФНС даже немного поспорили.

У ФНС, кстати, тоже есть цифровые новости. Рассказываем, как отыскать платеж через личный кабинет налогоплательщика.

Всякая всячина

Полезности пост: разбираемся, о чем ваш банк расскажет налоговой по новым правилам.

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Ваша немного напряженная сегодня редакция