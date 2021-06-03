Что сейчас требуют налоговики и как бухгалтерам и предпринимателям с этим справляться

На вопрос о лучшем подарке на День предпринимателя большинство читателей «Клерка» написали: хотим меньше проверок бизнеса и абсурдных требований налоговиков. Мы собрали примеры таких требований за последнее время.

Вот, кстати, результаты опросов:

Дайте выписки из ЕГРЮЛ

Адвокат Вячеслав Василевский поделился историей, как налоговая запросила огромное количество документов по непонятно какой именно сделке — и среди прочего хотят выписку из госреестра юрлиц.

Но резонный вопрос: у налоговиков разве нет своего доступа к ЕГРЮЛ? Или это такой странный способ убедиться в проявлении компанией должной осмотрительности в отношении контрагентов?

Вот тот самый пример требования:

Поясните за переплаты

Или вот еще история: инспекторы хотят объяснений по поводу висящих переплат по НДФЛ.

Пишут, что «данный факт может свидетельствовать о неполном начислении налога в карточках РСБ из расчетов по форме 6-НДФЛ».

В комментариях быстро выяснилось, что случай (как всегда) не единичный. Некоторым пришлось решить проблему только путем смены инспекции.

Про основные тенденции в требованиях налоговиков сейчас можно будет узнать на бесплатном вебинаре Центра обучения «Клерка» 16 июня. Зарегистрироваться можно прямо сейчас.

Пошли по цепочкам

Именно в таком порядке идут требования налоговиков, пытающихся раскрыть очередные схемы: запрашивают документы по компаниям, к которым вы вообще можете не иметь отношения.

Будьте готовы и к таким поворотам: похоже, никто не застрахован от проверок «контрагента вашего контрагента». И судебная практика не факт, что поможет.

Здесь должны быть шутки про почту России

А если серьезно, то ситуация может быть на грани абсурда как раз из-за почты, по которой вы просто не получили требования, которое инспекторы вам отправили.

Бухгалтер рассказала, как налоговики обвинили компанию в том, что она не предоставила сведения по встречной проверке, заявив, что отправляли требование заказным письмом.

Но вот беда: компания письмо не получала! Коллеги поделились, что вообще налоговая требования по ТКС шлет. Зачем им почта-то понадобилась?

Больше разрывов богу разрывов

Тут немного о серьезном, когда есть все шансы «попасть». Речь про новый способ налоговиков собирать налоги — требовать уточненку из-за недоплаты, например, по двум поставщикам. Все бы ничего, если бы они не были ликвидированы.

История сложная, ибо касается разрывов по НДС. А тут инспекторы как рыба в воде, сами понимаете.

Впрочем, даже в таких ситуациях коллеги не унывают и считают, что с налоговиками можно «пободаться». Если, конечно, у вас с документами все в порядке.

А что если я не отвечу?

Резонный вопрос, который возникает у бизнеса особенно часто в ситуациях, когда документов налоговики требуют много. Я мол, сейчас вам имею право их не давать, а лучше потом принесу их в суд. Я же прав, а вы — нет.

И это большая ошибка так поступать, говорят юристы. Потому что главное в сомнениях налоговой для компании — доказать, что сделки реальные, а сама компания чиста. То есть подозрения эти снять.

Так что если документы не предоставить сразу, есть все шансы, что суд станет на сторону налоговиков. Как в одной из свежих историй из судебной практики.

Занижают ли вечные требования налоговиков самооценку?

На эту тему неожиданно зашел разговор среди наших читателей. Мы провели еще один небольшой опрос и выяснили: большинство бухгалтеров все же говорят, что нет.

А если вы бы ответили да, совет — не принимать ничего на свой счет. Все это — суровая реальность нашей сферы, от которой чаще всего никуда не деться. Ну вы выше сами видели.

И худшим специалистом чисто от количества требований инспекторов вы точно не становитесь.