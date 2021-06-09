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«Ночной бухгалтер». За серые зарплаты ответят работники

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

 Налоговики зовут людей жаловаться на серые зарплаты, но наказывать за них будут не компании, а сотрудников. Недоимки по НДФЛ по зарплатам с 2020 года по закону взыщут с работодателя. А до 2020 года — с работника? Мнения опрошенных нами юристов разделились.

Кому аукнется

На «Клерке» уже писали о письме налоговиков, где те объясняют, что начиная с 1 января 2020 года работники ничем не рискуют, подавая жалобу на «серые» зарплаты у своего работодателя. Но у юристов появился вполне резонный вопрос: а как с точки зрения закона быть с зарплатами до этой даты?

Юрист Анна Лапчевская считает, что в этом случае недоимка по НДФЛ ляжет на плечи самого сотрудника.

Кира Гин, управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры», добавляет:

— Да, недоимку будут взыскивать с работников, если работодатель не удержал и не перечислил НДФЛ. Если же сумма НДФЛ была удержана у налогоплательщика, но не перечислена в бюджет, то недоимка подлежит взысканию с налогового агента (п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57).

А руководитель проекта «АналогиЯ», в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев не вполне согласен: выездные проверки по каждой жалобе никто проводить не будет. Слишком велики трудозатраты, считает он.

В любом случае, прежде чем жаловаться, нужно сто раз подумать. Потому что — напоминаем — доначислить НДФЛ можно только при выездной налоговой проверке. А если ее и в самом деле по одной жалобе проводить не будут (велика вероятность, что именно так), то смысла в жалобе нет никакого.

В идеале бы — не идти на «серую» зарплату вообще. Но это в идеале.

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