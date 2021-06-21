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«Ночной бухгалтер». Да, за отказ от вакцинации надо отстранять от работы. Кого и по какой процедуре: памятка

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Чем дальше, тем суровее: если сотрудники не захотят вакцинироваться от коронавируса, их будут отстранять от работы. И это уже официально сказал Минтруд.

Укольчик не хотите? Значит, будете без зарплаты

За отказ от вакцинации сотрудника можно отстранить от работы, при этом лишив зарплаты. Так сказали в Минтруде, при этом сделали исключение для тех, у кого есть противопоказания. Период отстранения — время, пока в регионе продолжается эпидемия.

О том, как организовать обязательную вакцинацию, что работодателю делать с отказавшимися и какие могут быть за нарушения штрафы — небольшая памятка на «Клерке» от экспертов.

Из важного

Налоговики утвердили контрольные соотношения декларации по НДС: подробно пишем о том, что там важного. Сохраните себе.

Упрощенный режим работы с маркировкой лекарств хотят продлить до 1 февраля следующего года. Предложения в этом роде звучали еще в прошлом году: на «Клерке» об этом говорили.

У вас бухгалтерская компания и вы не знаете, как развивать ее в кризис? Об этом расскажут эксперты на онлайн-марафоне «Школы бухгалтеров Актив» 22-24 июня. Подробности тут.

Про самозанятых и беременных

Тема с социальными гарантиями для самозанятых продолжается: для них могут прописать в законе больничные и отпуска.

Сейчас у людей много вопросов: например, повлияет ли статус будущей матери в качестве плательщицы НПД на размер пособия по беременности и родам?

Пособия беременным за постановку на учет в ранние сроки с 1 июля будет выплачивать не ФСС, а ПФР. Разбираемся, что еще изменится.

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Мем дня

Временно прекратившего деятельность адвоката налоговики освободили от уплаты страховых взносов. А знаете, на сколько? До 3000 года:

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  • почему инспекторы вправе аннулировать декларации с 1 июля 2021 г.;
  • новые формы отчетности по НДС. Новые счета-фактуры и прослеживаемые товары с 1 июля 2021 г.;
  • новое в расчете налога на прибыль в 2021 г. Спорные доходы и расходы для налогообложения;
  • доходы от учредителей в 2021 г.: как безопасно использовать новые правила;
  • как учесть льготные кредиты и субсидии от государства и др. спорные ситуации 2021 г.
  • переход на новый ФСБУ 5/2019: простым языком сложные вопросы;
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Ваша понедельничная редакция


 

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