«Ночной бухгалтер». Да, за отказ от вакцинации надо отстранять от работы. Кого и по какой процедуре: памятка

Чем дальше, тем суровее: если сотрудники не захотят вакцинироваться от коронавируса, их будут отстранять от работы. И это уже официально сказал Минтруд.
Укольчик не хотите? Значит, будете без зарплаты
За отказ от вакцинации сотрудника можно отстранить от работы, при этом лишив зарплаты. Так сказали в Минтруде, при этом сделали исключение для тех, у кого есть противопоказания. Период отстранения — время, пока в регионе продолжается эпидемия.
О том, как организовать обязательную вакцинацию, что работодателю делать с отказавшимися и какие могут быть за нарушения штрафы — небольшая памятка на «Клерке» от экспертов.
Из важного
Налоговики утвердили контрольные соотношения декларации по НДС: подробно пишем о том, что там важного. Сохраните себе.
Упрощенный режим работы с маркировкой лекарств хотят продлить до 1 февраля следующего года. Предложения в этом роде звучали еще в прошлом году: на «Клерке» об этом говорили.
У вас бухгалтерская компания и вы не знаете, как развивать ее в кризис? Об этом расскажут эксперты на онлайн-марафоне «Школы бухгалтеров Актив» 22-24 июня. Подробности тут.
Про самозанятых и беременных
Тема с социальными гарантиями для самозанятых продолжается: для них могут прописать в законе больничные и отпуска.
Сейчас у людей много вопросов: например, повлияет ли статус будущей матери в качестве плательщицы НПД на размер пособия по беременности и родам?
Пособия беременным за постановку на учет в ранние сроки с 1 июля будет выплачивать не ФСС, а ПФР. Разбираемся, что еще изменится.
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Мем дня
Временно прекратившего деятельность адвоката налоговики освободили от уплаты страховых взносов. А знаете, на сколько? До 3000 года:
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- почему инспекторы вправе аннулировать декларации с 1 июля 2021 г.;
- новые формы отчетности по НДС. Новые счета-фактуры и прослеживаемые товары с 1 июля 2021 г.;
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- доходы от учредителей в 2021 г.: как безопасно использовать новые правила;
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- переход на новый ФСБУ 5/2019: простым языком сложные вопросы;
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