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«Ночной бухгалтер». Налоговики вскрывают офисы компаний без понятых и соблюдения НК

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Похоже, инспекторы скоро будут работать «по понятиям»: уже сейчас они могут запросто ворваться в офис, взять что им нужно и при этом наплевать на Налоговый кодекс.

Откройте, а то откроем сами

Вопиющую историю рассказала Кира Гин, управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры». Налоговая приехала в офис компании и вскрыла его, когда ей не открыли, показав в подтверждение полномочий какие-то непонятные документы.

Мало того, что при этом не было понятых и самого владельца офиса компании, так еще и налоговики были из чужой для налогоплательщика инспекции.

Одним махом нарушить сразу столько норм закона — да, это надо постараться...

Комментирует Руслан Зафесов, юрист по уголовным делам, адвокат АБ «Забейда и партнеры» и член Адвокатской палаты Московской области:

— Принудительное вскрытие офисов в ходе проведения налоговой проверки встретишь сегодня не часто, в сравнении с прежними годами. Хотя абзац 2 пункт 4 статьи 94 Налогового кодекса предусматривает такую процедуру для помещений и иных мест, где могут находится подлежащие выемке предметы и документы налогоплательщика, подобного рода мероприятия почти всегда проводятся с участием оперативников. При этом проверяющие должны зафиксировать в протоколе выемки отказ представителя налогоплательщика добровольно выдать интересующие предметы и документы.

Сегодня проверяющие идут на подобные действия лишь в тех случаях, когда это мероприятие скорее всего будет результативным. В подобных случаях, даже если проверяющие «перегнули» палку, вышестоящее руководство и прокуратура отнесутся к этому с пониманием.

Хочется верить, что шанс на справедливость есть и подобные действия горе-инспекторов можно все же оспорить. А еще — что они не станут печальной тенденцией.

Столичное

Ковидные страсти разгораются все сильнее: власти уже говорят о том, чтобы ввести систему QR-кодов в Москве еще и в торговле. Между тем, только за первый «бесковидный» день рестораны потеряли 80% выручки.

Впрочем, бизнесу уже пообещали дополнительные меры поддержки. Конечно, если планы по вакцинации выполнят.

А мы напоминаем, что уже завтра на «Клерке» состоится бесплатный вебинар по обязательно вакцинации сотрудников. Ответим на все вопросы работодателей, не пропустите! Начало в 10:00 мск.

Как еще хотят поддержать

Для «обеления» малого бизнеса нужна налоговая реформа, уверены бизнес-омбудсмены, и хотят предложить ее провести Путину.

Из важного: срок подачи заявлений о переходе на новую систему налогового мониторинга продлили с 1 июля до 1 сентября.

Отчетность, как дамоклов меч, уже готова нависнуть над каждым бухгалтером. Как облегчить себе работу в этот непростой период и на что обратить внимание?

Разберемся на вебинаре «Готовимся к налоговой отчетности за I полугодие 2021 года: НДС, налог на прибыль и налог на имущество» 14 июля.

Эксперт расскажет:

  • об изменении срока блокировки счета в случае непредставления налогоплательщиком налоговой декларации в установленный срок
  • об изменениях, внесенных в налоговую декларацию по НДС
  • об изменениях в декларации по налогу на прибыль
  • а также о судебной практике по вопросам налогообложения недвижимого имущества.

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В России заработает единая цифровая платформа в сфере занятости. Закон об этом подписал Путин.

Свежие разъяснения от Роструда: трудовая книжка должна храниться у работодателя, в каком бы городе не работал сотрудник. Если не нравится, можно перейти на электронную трудовую.

Про электронные трудовые книжки, кстати, мы рассказываем в онлайн-курсе «Клерка»: пройти его можно прямо сейчас.

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