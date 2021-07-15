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«Ночной бухгалтер». Включайте налоговую оговорку в договоры и будет вам счастье, обещает ФНС

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Налоговики опять завели речь про налоговые оговорки: теперь, мол, их обязательно надо включать в договоры. А еще они рассказали, кто такие имитационные компании и как их будут искать.

Или ты уйдешь сам, или тебя уйдут

...как бы следует из рассказа налоговиков о своей работе на очередном вебинаре. Для контроля за уплатой налогов что только не разработали: и целую систему борьбы с расхождениями в АСК НДС-2 (про это на «Клерке», кстати, вышел онлайн-курс), и выявление так называемых имитационных компаний, и обязательность налоговых оговорок.

Имитационные компании, по сути, — те же однодневки. Хотя сами налоговики говорят, что однодневки устарели и уходят в прошлое.

А вот с налоговой оговоркой момент, конечно, интересный. В ФНС требуют включать в договоры этот пункт — и используют всевозможные методы принуждения, в том числе признание тех, кто отказывается, неблагонадежными. Но вот что говорит закон?

— Включение налоговой оговорки — это право, а не обязанность компании, — объясняет адвокат, специалист по уголовно-правовой защите Александр Цыбырны. — По сути, включение такой оговорки позволит упростить работу налоговикам, и вот стоит ли это делать — выбор каждый делает сам. Можно сказать, что в определенных случаях наличие такой оговорки — прямое признание своей вины. То есть инспекторам не приходится ничего доказывать.

Ольга Сафонова из адвокатского бюро CTL убеждена: перечисленные меры наверняка направлены на то, чтобы бизнес сам «выдавил» с рынка так называемые «неблагонадежные» компании. То есть, на обеление бизнеса. Вот только как все будет обстоять на самом деле?

Еще больше о проверке контрагентов и о том, почему к вам все же могут прийти налоговики, читайте в статье. А еще поговорим об этом на бесплатном вебинаре 10 августа.

Ковидные страсти

Мы всеми силами пытаемся не делать медицину главной темой на повестке дня, но как этого избежать, когда уже с сегодняшнего дня начнутся проверки столичного бизнеса по вакцинации?

Тут Роструд, кстати, ответил одной из организаций, как быть с непривитыми удаленщиками без медотвода. Спойлер: ну конечно же, отстранять.

Глава Минздрава рассказал много интересного про медотводы, в том числе временные. Почитайте, возьмите на заметку.

И конечно, мысленно мы с вами, друзья. Ведь очередной повод для отчетности во многих компаниях лег на плечи бухгалтеров:

Кадровое

Обратите внимание: власти решили продлить дистанционную регистрацию безработных до конца года.

А еще прокуратура собралась проверять в течение лета соблюдение условий труда для подростков. Не лишним будет проверить этот момент до прихода гостей.

Ваша сочувствующая, и очень искренне редакция

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