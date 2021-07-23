«Ночной бухгалтер». Налоговики пугают директоров розыском и приводом с МВД. А в МВД-то в курсе?

Бесконечно, как известно, можно смотреть на три вещи: огонь, воду и фантазию налоговиков, когда надо заставить бизнес что-то сделать. На этот раз грозятся подать в розыск и привести насильно, совместно с правоохранителями — если директор сам не явится в налоговую.

Итальянская мафия завидует

Как заставить налогоплательщика прийти на допрос к инспекторам? Убеждением, законными аргументами? А может, лучше на все это наплевать? Угрозой, достойной лучших детективов, поделилась в Фейсбуке Кира Гин, управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры»:

Превышение должностных полномочий? Не, не слышали. Можно было бы, конечно, в каждом конкретном случае интересоваться у МВД, что они там про такие угрозы знают.

А там вам скажут, что просто так в розыск никто никого не объявит и привод осуществлять не будет — для этого нужно дело об административном правонарушении.

Но самое грустное, что угрозы такого рода становятся уже тенденцией. Буквально пару месяцев назад на «Клерке» писали ровно о таком же тексте требования. И вот опять — и вероятно, таких историй много.

В онлайн-курсе от Центра обучения «Клерка», кстати, объясняем, что делать, если «запахло жареным» и к вам действительно пришла с проверкой полиция.

Практическое

Бухгалтеры активно обсуждают, как проводить компенсации удаленщикам. Трудовой кодекс этого, конечно, требует, но вот как все сделать на практике? Ведь получить, например, квитанцию за интернет практически невозможно.

ФНС собрала в инструкции практические советы о том, как получить в налоговой электронную подпись. Основное в нашей новости, пользуйтесь на здоровье.

Про декларации

Вы переехали и сменили ИФНС, но не знаете, что теперь делать с уточненной декларацией? Подать ее можно в любую налоговую, и в прежнюю, и в новую.

А еще утвердили новую декларацию по налогу на имущество. Она будет действовать с 2022 года.

Солянка

На выходные:

Ваша неужели неделя все редакция