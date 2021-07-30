«Ночной бухгалтер». Налоговики будут блокировать имущество компаний в начале проверки

Когда-нибудь права налоговиков, похоже, станут просто безграничными. В этот раз вот замечательная идея — разрешить инспекторам оперативно блокировать имущество бизнеса.

Эврика

Сейчас так называемые обеспечительные меры (запрет на передачу имущества или приостановку операций по счетам) налоговая может принимать лишь по итогам проверки.

Согласно новой инициативе, теперь это будет происходить еще в ходе самой проверки, то есть практически сразу.

Попали под подозрение налоговиков — получайте блокировку имущества или счета, получается? Логика вроде бы прослеживается: мол, пока недобросовестных товарищей проверяют, нечего пытаться все распродать и уйти от ответственности. Остается один вопрос: кто будет все это контролировать?

— Фактически, Минфин и ФНС предлагают применять к компаниям экстраординарные меры на основании данных предпроверочного анализа, — поясняет руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса, практикующий юрист Антон Свирякин. — Предпроверочный анализ не относится к мероприятиям налогового контроля. Так что налицо делегирование налоговикам дополнительных карательных функций. Очень вероятно, что мы увидим не только рост собираемости налогов, но и рост «отжимов» высоколиквидных активов у честных предпринимателей. Эта инициатива выглядит вполне закономерным итогом планомерного «закручивания гаек» в отношении бизнеса. С точки зрения закона, у налоговиков уже сейчас есть полномочия по истребованию у налогоплательщика информации о его имуществе вне рамок проверки, если есть решение о взыскании недоимки (на основании ст. 46 НК РФ). Но, как известно, «дай коту молока, он все равно захочет сметаны». Если это предложение примут, остается надеяться только на одно — чтобы она была детально регламентирована. В идеале — предлагаемые полномочия должны быть только у ЦА ФНС, а не у территориальных (или специальных) инспекций.

Кстати, вдогонку темы о блокировке счетов. Вы знаете, что такое заградительные комиссии? Рассказываем подробности.

Много нового

За один день — сразу несколько новых форм:

Не опять, а снова

По отчетам, отправленным с 27 июля, не приходят уведомления о приеме. Бухгалтеры волнуются, насколько это массовая проблема? Похоже, у налоговиков опять сбой в программе.

Пахнет учебным годом

Казалось бы, до сентября еще целый месяц, но родители школьников уже стоят, что называется, на ушах. Но может, вы тоже собираетесь чему-нибудь новому учиться?

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