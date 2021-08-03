«Ночной бухгалтер». Бумажные трудовые книжки нужно будет заводить по новой форме

Никогда такого не было и вот опять: власти решили поменять форму бумажных трудовых книжек. Действовать она будет с 2023 года.

Старые песни о главном

С 1 января 2023 года вступит в силу новый образец бумажных трудовых. При этом прежними трудовыми можно будет пользоваться без ограничений. То же самое касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей, — они тоже будут действовать.

Сами изменения небольшие: например, станет больше разворотов, отведенных под сведения о работе и меньше — разворотов для отражения награждений.

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На «Клерке» недавно подробно писали о том, что в окончательном варианте утверждающих новую форму документов есть несколько довольно существенных странностей. Но какой же документ в России-то без них?

Время поучительных историй

Если счет-фактура подписан факсимиле, а не собственноручно, налоговики откажут в вычете НДС, и даже суд станет на их сторону. Разобрали свежее дело из судебной практики.

Вы знаете, что с дохода свыше 5 млн рублей НДФЛ идет по ставке 15 %. Но есть свои нюансы для налоговых агентов: например, то, что суммировать доходы по зарплате и доходы по дивидендам нельзя.

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Выборы близко

Настолько близко, что количество социальных инициатив от властей зашкаливает. В ЛДПР, например, хотят увеличить социальный налоговый вычет по НДФЛ до 360 тысяч рублей.

А глава Счетной палаты Алексей Кудрин порассуждал на тему того, как в России надо бороться с бедностью. Спойлер: судя по всему, проблему это все равно не решит.

Листок подорожника

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