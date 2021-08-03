Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Ночной бухгалтер». Бумажные трудовые книжки нужно будет заводить по новой форме

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Никогда такого не было и вот опять: власти решили поменять форму бумажных трудовых книжек. Действовать она будет с 2023 года.

Старые песни о главном

С 1 января 2023 года вступит в силу новый образец бумажных трудовых. При этом прежними трудовыми можно будет пользоваться без ограничений. То же самое касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей, — они тоже будут действовать.

Сами изменения небольшие: например, станет больше разворотов, отведенных под сведения о работе и меньше — разворотов для отражения награждений.

О том, что делать с сотрудниками, перешедшими на электронные трудовые книжки — наш онлайн-курс.

На «Клерке» недавно подробно писали о том, что в окончательном варианте утверждающих новую форму документов есть несколько довольно существенных странностей. Но какой же документ в России-то без них?

Время поучительных историй

Если счет-фактура подписан факсимиле, а не собственноручно, налоговики откажут в вычете НДС, и даже суд станет на их сторону. Разобрали свежее дело из судебной практики.

Вы знаете, что с дохода свыше 5 млн рублей НДФЛ идет по ставке 15 %. Но есть свои нюансы для налоговых агентов: например, то, что суммировать доходы по зарплате и доходы по дивидендам нельзя.

Острая ситуация. ИП в прошлом году не подал после регистрации уведомление о применении УСН, но налоговики при этом принимали декларации. Что в такой ситуации делать?

Выборы близко

Настолько близко, что количество социальных инициатив от властей зашкаливает. В ЛДПР, например, хотят увеличить социальный налоговый вычет по НДФЛ до 360 тысяч рублей.

А глава Счетной палаты Алексей Кудрин порассуждал на тему того, как в России надо бороться с бедностью. Спойлер: судя по всему, проблему это все равно не решит.

Листок подорожника

...который точно поможет: наши бесплатные вебинары о новом формате фискальных документов и о том, как работать с дебиторской и кредиторской задолженностью, на этой неделе.

И конечно, помните, что наши эксперты всегда готовы ответить на ваши вопросы: задать можно прямо сейчас!

Ищете курс для аналитиков, финансистов и руководителей, которые хотят эффективнее работать с данными и анализировать их?

Тогда вам к Laba! С нашим онлайн-курсом «Excel для бизнеса» с обратной связью от преподавателя, который стартует 5 августа, вы научитесь:

  • работать с инструментами аналитики;
  • упрощать свою работу;
  • визуализировать данные и представлять их коллегам.

Записаться можно прямо сейчас

Ваша очень взволнованная редакция

Подборка полезных мероприятий

Разместить