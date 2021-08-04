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«Ночной бухгалтер». От упрощенцев требуют срочно сдать декларации по НДС

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Похоже, у налоговиков опять сломалась программа: они автоматически рассылают требования всем компаниям, не сдавшим декларации по НДС. Даже тем, кто вообще с НДС дела не имеет.

Никогда такого не было и вот опять

Компания на УСН с НДС не работает, декларацию сдавать не должна, но требование от ФНС об этом получила. Историей поделились на форуме «Клерка», и это, конечно, не единственный случай. У налоговиков сломалась программа?

Сами инспекторы говорят, что рассылка требований произошла автоматически, и на нее просто нужно ответить с указанием причины несдачи. Но звучит совершенно смешно. Кроме того, про непонятные претензии к упрощенцам наши читатели сообщают часто.

Что происходит?

— Из наших упрощенных клиентов никому такое не приходило, — рассказывает аттестованный налоговый консультант, управляющий ЦФО «Платиновые решения», предприниматель Кирилл Соппа. — Но то, что какие-то попытки навести порядок внутри ФНС сейчас идут, я тоже могу подтвердить. По одному нашему клиенту, ИП, вдруг вспомнили, что он год назад не сдал декларацию за 2019 год. Отчета с отметкой у него не было, была пандемия и он опустил отчет в железную урну, которая тогда была на входе в налоговую. Он уже даже за 2020 год сдал отчет. И вдруг неделю назад в ФНС обнаружили, что нет отчетности за 2019 год. Непонятно, почему раньше счет ему не заблокировали. Урну с прошлого года до сих пор не разобрали?

А еще один клиент зимой по ошибке сдал заявление о переходе на ОСН с пропуском срока и его оставили на УСН. Но опять же, месяц назад ему заблокировали счет из-за того, что он не сдал отчетность по НДС. Причем инспектор, которая заблокировала счет, ссылалась на то самое рукописное заявление. В одной инспекции (регистрирующей) налогоплательщик был на УСН, а в другой (по месту учета) — на ОСН. Вот буквально вчера мы с трудом из этой ситуации вышли и разблокировали ему счет.

Много кадрового и не только

Свежее разъяснение от Роструда: при сокращении штата работодатель обязан выплатить выходное пособие, причем если сотрудник работает в компании по основному месту работы и по внутреннему совместительству, то пособие надо выплатить по двум местам работы сразу.

Вы, конечно, помните, что с 1 августа 2021 года применяется новый формат СЗВ-ТД. Там нужно заполнять графу «Код выполняемой функции». Так вот, этот код — код занятия, а не должности.

Что делать с СЗВ-ТД организациям, которые реорганизуются? Нужно указать мероприятие «Перевод».

Взыскивать долги и алименты с работников можно будет без исполнительного листа — благодаря новому сервису Минфина.

Бухгалтеры обсуждают

Что считать продуктом труда бухгалтера? Среди наших читателей разгорелся спор и мы провели опрос. Чаще всего называли ответ «сохранность активов компании», но вот в комментариях пишут:

«Я так думаю, что мы нужны, чтобы у работодателя не было проблем с налоговой»

Или:

«Спросите любого не бухгалтера и 99 процентов ответит, что это зарплата, которую бухгалтер считает. А продукт моего труда — скорее правдивое отражение фактов хозяйственной жизни. Зеркало мира — это бухгалтерия! Так вот»

А вы как считаете, коллеги?

Из нового и важного: мы запустили ценный для бухгалтеров онлайн-курс — про ФСБУ 5/2019 «Запасы». Все, что нужно знать про стандарт и его практическое применение — максимально наглядно и простым языком от эксперта.

А на случай, если вы уверены, что во всех — в частности, летних — изменениях в бухгалтерии и налогах вы разобрались, то попробуйте себя проверить через небольшой тест.

10 августа пройдет онлайн-семинар «Споры по госзаказам: как защититься поставщику».

На семинаре рассмотрим:

  • как устроен рынок госзаказа в России;
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  • возможность взыскания расходов на представителя за участие в антимонопольных спорах и др.

Участникам семинара выдается сертификат. Регистрация по ссылке

Ваша немного утомленная солнцем редакция

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