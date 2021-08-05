«Ночной бухгалтер». Власти запускают очередную волну господдержки малого бизнеса, но получат ее (опять) не все

Очередной аттракцион невиданной щедрости: антиковидные ограничения продолжаются, и власти решили попытаться хоть как-то спасти ситуацию. Раздадут безвозмездные гранты пострадавшим предпринимателям.

С царского плеча

Бизнесу в регионах, где с 1 августа введены ограничительные меры из-за коронавируса, будут выдавать субсидии в случае остановки работы — по 50% МРОТ на сотрудника, если ограничения на 2 недели. Если на месяц — то в размере МРОТ.

На эти выплаты уже выделили 8 млрд рублей. Получат, конечно же, не все. Для этого надо:

быть в реестре МСП;

быть в числе пострадавших отраслей;

не дойти «до ручки» (то есть до ликвидации);

не иметь долгов по налогами и взносам.

Звучит, несмотря на условия, заманчиво. Только что такое эти 8 млрд для сотен и тысяч предприятий по стране, которые и так на волоске еще с прошлого года?

— Бизнес уже замучен локдаунами и их ожиданием, — комментирует предприниматель, основатель «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая. — Минэк, а это предложение именно от него исходило на том совещании с президентом, по-прежнему пытается тушить пожар из ложки. Половинка МРОТ на каждого сотрудника — это даже уже не смешно. Понимаю, что в их версии у нас инфляция 6.5%, но это только по их версии. Ни от кого из своих читателей не слышала, чтобы какая-то субсидия спасла его бизнес. Да, это помощь, да, это деньги. Но не в том объеме, который требуется бизнесу для восстановления. Видимо, нас много чего еще печального ждет впереди, раз правительство не решается на более серьезные меры поддержки.

А вы как считаете, коллеги?

Да мы не в курсе вообще, ребят

...говорят налоговики, когда их спрашивают, почему компаниям прилетают требования, которые уже давно исполнены. Опять кто-то что-то нажал и оно сломалось?

Ну и еще инспекторы опять ищут нелегальные обособки и рассылают требования всем компаниям подряд. Наши читатели поделились примером такого письма.

О том, как при камеральных проверках налоговая лишает компании прав на вычет по НДС, читайте тут.

Зарплатное

Свежее разъяснение от Роструда: если работник отработал хотя бы один день в первой половине месяца, то работодатель должен выплатить зарплату во второй половине месяца. Иными словами, устроились на работу после 15го числа — ничего не получите.

Кстати, про зарплату: какие ожидания по суммам вы говорили, когда устраивались на нынешнюю работу? Клерки обсуждают отказы из-за «завышенных ожиданий по зарплате».

19 августа пройдет обучающий семинар по трансфертному ценообразованию. На мероприятии поможем разобраться в правилах госрегулирования трансфертного ценообразования и налогового контроля за ним. Также узнаете: на основе чего формируется уведомление о контролируемых сделках,

что необходимо раскрыть в налоговой документации;

как эффективно взаимодействовать с налоговыми органами в рамках проверок контролируемых сделок. Специальная цена для пользователей «Клерка» — 7 000 руб. Подробности о программе и ссылка для регистрации

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