«Ночной бухгалтер». У налоговиков опять сбой в программах, и они шлют компаниям уже исполненные требования

Опять в налоговых восстание машин, а иначе и не объяснишь, что бизнес получает от инспекций требования, которые уже давно не актуальны.

Да оно само

Бухгалтеры делятся странными историями: в компании стали приходить неактуальные требования от ИФНС, которые уже приняты и оплачены. Некоторым, например, приходят мартовские, апрельские — словом, хаос.

Позвонили налоговикам, а те говорят: мы ничего не знаем, это программа сама рассылает. Опять никто не виноват?

— Все просто, KPI по требованиям выполняют. Или КТУ. План у них, в общем, — предполагают клерки.

А вот что говорит Сергей Кошелев, руководитель проекта «АналогиЯ-азбука налоговой безопасности», бывший глава УФНС по Владимирской области:

— У нас в управлении, удивительно, тишина пока. Но вообще-то, требование об уплате ни к чему не обязывает (если вы уверены, что всё оплачено).

В любом случае, не все бухгалтеры в курсе, как реагировать на такое. Что делать?

— Отвечать не него нет необходимости, — объясняет Сергей Кошелев. — И звонить тоже. Те, кто на том конце провода, сами не знают, почему и что. Они тыкают клавиши и ни о чем не думают вообще. Так что будьте спокойны как удав.

Впрочем, отнюдь не всегда общение с налоговиками заканчивается хорошо. Что делать, если «запахло жареным», мы подробно разобрали с экспертом тут. Это запись очень крутого вебинара, прямо сейчас мы отдаем ее бесплатно.

И еще про налоговиков и технологии: почитайте очередную скандальную историю о том, как инспекторы во время осмотра офиса привели каких-то странных людей, которые скопировали со всех компов информацию на внешний диск. И это еще не все:

Из жизни простого бизнеса

Клерки поделились рассказом про ИП, который собрал просто идеальное комбо для проверяющих. И получил блокировку счета.

Ситуация про кассы: магазин на упрощенке, а работники случайно пробили чеки с НДС. Что делать-то?

На заметку: разобрались в требованиях к доверенности для подписания ЭДО уполномоченными работниками и рассказываем вам, что надо учесть.

Бухгалтеры обсуждают

Ну и расценочки у вас: в вакансии бухгалтеру предлагают вести учет в продуктовом магазине, алкоголь не продают, оборот 3-4 млн в месяц. И дают за это 15 тыщ в месяц. Огонь, короче.

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Ваша немного уставшая редакция