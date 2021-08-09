«Ночной бухгалтер». Бухотчетность можно будет сдавать через сайт налоговиков. Только вот не сломается ли он?

Так и хочется сказать «несите попкорн»: с 2022 года сдавать бухгалтерскую отчетность можно будет не через ТКС, а через сайт налоговой службы.

Даешь цифровизацию

Не так давно из закона о бухотчетности исключили необходимость сдавать ее только по ТКС.А теперь власти придумали альтернативу — через сайт ФНС.

Интересно, что сам по себе вариант сдачи отчетности nalog.gov.ru существует уже довольно давно — но пока был только в пилотном режиме. Теперь же его вводят официально, с сохранением требования сдавать отчетность только в электронном виде.

Все это, конечно, замечательно. Вот только проблемы с программами и сайтами у налоговиков регулярно появляются в период сдачи отчетности даже сейчас. Кто сказал, что сайт ФНС устоит и не «ляжет» в первый же день?

Про кадры и СЗВ-ТД

Вы же помните про новую форму СЗВ-ТД, верно? Сдать ее по кадровым движениям июля надо до 16 августа, не прозевайте.

Казалось бы, элементарные вещи, но многие до сих пор не знают, что ИП не может сам себе сделать запись в трудовой. Минтруд напомнил.

Кстати, про цифровизацию. Если вы выбрали электронную трудовую книжку, то получить информацию о трудовой деятельности можно будет на Госуслугах.

Еще больше про ЭТК мы рассказываем в онлайн-курсе — начать проходить его можно хоть сейчас.

Драматичное

Бухгалтеры спорят, как быть, если компания на упрощенке, а в отчете о финансовых результатах выручка со знаком минус. А вы что скажете, коллеги?

Наверняка ваш шеф тоже уверен, что вычет по НДС получить с рекламы в соцсетях нельзя, да и вообще, «что вы мне тут сказки говорите». Рассказываем, почему он не прав.

Впрочем, если драма разгорелась из-за любого другого вопроса по бухучету или налогам, на помощь всегда придут «Клерк.Разборы» — готовые мануалы к действию по самым последним изменениям в законах.

Отпуск — благодатное время для разгрузки мозга и новых идей. Как правильно презентовать их коллегам по возвращении в офис? Навык хороших презентаций важен всем — от рядовых секретарей до директоров. И даже бухгалтеров, да-да! Поэтому мы приглашаем вас на курс «Магия PowerPoint» с обратной связью от преподавателя, который стартует 12 августа. Научим презентовать свои идеи идостижения так, чтобы вашу презентацию фотографировали и отправляли коллегам. Записаться

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