«Ночной бухгалтер». Компании будут мучиться с оценкой условий труда

Если вы сначала упразднили какую-то должность, а потом опять ее ввели — СОУТ придется проводить заново, говорит Роструд.

Есть нюанс

Логика и законы в нашей стране, как известно, частенько расходятся в разные стороны. Вот и со спецоценкой условий труда так отчасти получается. Если какую-то должность в компании сначала ввели, потом убрали из штатного расписания и опять ввели, придется провести СОУТ. Иначе будут штрафы.

На все про все у вас есть 12 месяцев с момента введения должности.

Для бизнеса это очередные расходы и заморочки, но увы, против закона не пойдешь. Есть ли какой-то выход?

— Приведу пример, — коментирует ситуацию Юлия Жижерина, директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперт по трудовому праву. — Итак, представим, что производственная компания выполнила заказ и после окончания уволила рабочих, работавших по срочным договорам именно на этом проекте. А через месяц поступил новый заказ, и те же рабочие специальности приходится опять ввести в штатное расписание, потому что нужны работники. И, конечно, возникает вопрос: являются ли такие места вновь введенными, то есть надо ли проводить по ним спецоценку? Часть 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» указывает, что внеплановая спецоценка должна проводиться в случае ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест. Как это не обидно для бизнеса (дополнительные расходы!), полагаю, что раз должности были исключены из штатного расписания официально, а теперь официально вводятся вновь, то являются вновь организованными местами. И тогда позиция Роструда в разъяснениях, на мой взгляд, выглядит вполне логично. Но можно учесть такой нюанс. Компании ведь не обязаны убирать из штатного расписания вакансии после увольнения работников (кроме увольнения по сокращению). Поэтому их можно оставить, тем самым сохраняя рабочие места — и, соответственно, спецоценку по ним. А когда будет необходимо принять новых работников, они просто займут вакансии, которые остались от прежнего проекта, и это уже не будут вновь организованные рабочие места.

Щедроты перед выборами

Близость выборов, похоже, творит едва ли не чудеса: добрые дела направо и налево раздают не только депутаты, но и правительство. Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлили на 2022 год.

А слуги народа хотят сделать оплату услуг ЖКХ без комиссии. Градус щедрости начинает зашкаливать.

Про кадры и книжки

Вы наверняка много слышали про новые трудовые книжки с 1 января 2013 года. Так вот, менять старые, которые приносят новые сотрудники, не надо.

А о том, что делать с электронными трудовыми, на «Клерке» есть классный онлайн-курс.

Пенсионный фонд рассказал, из-за каких ошибок в документах может уменьшиться размер пенсии (а про ошибки, которые делает сам ПФР, не рассказал).

Экспертное

Держите парочку полезных советов от топов в своем деле:

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Ваша утомленная холодным солнцем редакция