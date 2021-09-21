«Ночной бухгалтер». Назад в 90е? Налоговикам наплевать, если бизнес будет закрываться из-за их доначислений

Не можете заплатить все доначисления по налогам? Можете закрываться, ФНС это не волнует. Нет, оно как бы и раньше было понятно, но сейчас инспекторы говорят это вполне открыто.

Да нам пофигу

Нет, сказали, конечно, не «пофигу», но фраза «ну, закрывайтесь» звучит именно в таком духе, согласитесь? Сканадальной историей из практики поделилась Кира Гин, управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры», у себя в Фейсбуке, и скоро выяснилось, что это скорее тенденция, чем исключение.

Суть истории в том, что налоговики вынуждали клининговую компанию повысить нагрузку по страховым взносам до взятой ими с потолка цифры в 13%. А еще уплатить НДФЛ. И в общей сложности насчитали компании упрощенцу доначислений на 7,5 миллионов. Бизнес такую сумму выплатить не может, выход — только закрыться.

Вот в ответ на это в инспекции и заявили «ну, закрывайтесь».

Комментирует Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса, практикующий юрист:

— Ситуация вопиющая и выглядит как настоящий акт «незаконного устрашения» добросовестного налогоплательщика. Особую тревогу вызывает тот факт, что налогоплательщиком является компания из отрасли клининга, за «обеление» которой в последнее активно взялось наше государство. У ФНС на этот счет якобы есть «нерушимая» позиция — недопустимость необоснованного воздействия на добросовестных участников рынка услуг клининга, которые решили выйти из «тени» и работать в белую. Но это в теории. На практике же это не больше чем декларация о намерениях, которую на местах исполнять не собираются. Налицо главное противоречие идеи обеления отрасли — сначала бизнесу говорят, «выходи мол, бить не будем, а потом в итоге бьют прямо по голове». Вот такой парадокс у обеления.

В общем-то, знаете, на что похоже? Мы и раньше знали, что позиция власти (мягко говоря) далека от народа. Но однажды нам ее открыто озвучили фразой «денег нет, но вы держитесь там». Вот так и тут с налоговиками. Похоже, они просто проговорились.

На следующий год Минфин, кстати, повысил план сбора налогов. Так что держимся: то ли еще будет.

Клеркам на заметку

Чтобы подтвердить право на имущественный или социальный вычет, надо будет заполнять новые бланки: рассказываем, откуда их взять.

Вообще, ИП на патенте не выставляют счета-фактуры, напомнили в Минфине. Но если вы вдруг это все же сделали — будьте добры заплатить НДС.

Инновации

Список сервисов от ФНС пополняется: теперь вот там появился инструмент для выяснения, положена ли вашей компании ковидная субсидия. Правда, мы пока даже не знаем, есть ли такие регионы, где компании отвечают всем условиям для этой выплаты.

Где технологии в последнее время, там, как известно, и мошенники: так, только в первом квартале 2021 года было украдено более 1 тыс. чужих телефонных номеров.

Полезный пост о том, как банки теперь будут блокировать подозрительные переводы: почитайте.

ФНС недавно рассказала, что самозанятых в стране уже больше 3 миллионов. Как навести порядок в работе, если кто-то из этих 3 миллионов — ваш внештатный персонал? Есть решение, и это — «Консоль»! Это крутой сервис для работы с внештатниками, в том числе и самозанятыми: полный порядок в процессах и документах! Объясняем, зачем вам нужна «Консоль» и почему она может стать незаменимым помощником вашему бизнесу. А еще приводим отзывы реальных клиентов. Что дает «Консоль»? Например: единую систему для взаимодействия со всеми типами внештатных исполнителей: самозанятыми, ИП, трудоустроенными по ГПХ, нерезидентами;

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