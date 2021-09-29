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«Ночной бухгалтер». Налоговая не может? ОБЭП поможет! Придумали новый способ вызвать вас на комиссию

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Похоже, загонять на налоговые комиссии бизнес теперь будут с помощью силовиков. Пока приходят не ко всем, но вдруг ваш директор следующий?

Страшная сказка на ночь

Фантазия налоговиков, когда надо наполнить бюджет — вещь воистину безграничная. Юристы рассказывают о новом способе вызвать директора компании на допрос в налоговую. Если коротко, то схема такая: уведомления отправляют через ОБЭП, а на самой комиссии сидят полицейские.

Вот представьте, получили вы «письмо счастья», где написано, что явиться надо в ОБЭП. У вас уже ноги подкашиваются и вы судорожно пытаетесь вспомнить, чем могли провиниться. Звоните юристу, мысленно готовитесь к худшему. А на деле:

  • явиться надо в налоговую, а не в ОБЭП;
  • вопросы будут задавать по контрагентам;
  • о больших суммах речь идти не будет.

Очередная глава в книге «Беспредел от мытарей»?

Как все должно быть по закону, объясняет Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству:

— Взаимодействие МВД и ФНС строго регламентировано совместными документами: посмотрите Приказ МВД России № 495 и Приказ ФНС России № ММ-7-2-347 от 30.06.2009. Если коротко, то это взаимодействие сводится к информационному обмену и проведению выездных налоговых проверок. Поэтому совместные «комиссии», например, по НДС незаконны: либо вызывайте в налоговую, либо — в УЭБиПК (ОБЭП). Ориентироваться надо на НК РФ или закон «Об ОРД» / «О полиции» соответственно.

Впрочем, и само понятие «комиссии» в ФНС сейчас также не предусмотрено законом. Ранее такие мероприятия регулировались Письмом ФНС России от 17.07.2013 N АС-4-2/12722.

Затем Письмом ФНС N ЕД-4-15/14490@ от 25.07.2017 были отменены «комиссии» по НДС, остались лишь по НДФЛ и страховых взносам.

А в 2020 г. Письмом ФНС N БС-4-11/10881@ от 07.07.2020 вовсе были отменены все виды комиссий. Единственное регулирование — это подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ — вызов для дачи пояснений. Поэтому в протоколах такие встречи для дачи пояснений называют «рабочие совещания».

В общем, кроме как запугиванием налогоплательщиков, этот акт никак не назовешь, считает Никита Болтинский, адвокат, партнер Адвокатского Бюро «Юрлов и Партнеры». И добавляет: едва ли последствия участия налогоплательщика в комиссии с участием сотрудников ОБЭП будут чем-то отличаться от обычных комиссий.

А вывод простой: кажется, вам нужен не только знакомый юрист. Но и знакомый психолог.

На Олимпе своя инспекция

Небожители (зачеркнуто) богатые россияне будут на учете в особой налоговой инспекции: об этом на «Клерке» уже писали. Там будут анализировать их доходы.

А вот анализировать покупки роскоши чиновниками никто, похоже, не будет: власти отклонили законопроект об этом. Откуда у госслужащих деньги на роскошь, в своем ли вы уме, батенька

Добавьте в заметки

Свежие разъяснения для всех, кто работает с прослеживаемостью: при продаже комплекта из прослеживаемых товаров в счете-фактуре надо указывать несколько РНПТ.

Изменятся требования к оформлению заявления о регистрации изменений формы Р13014: мы разобрались, как именно.

В российских реалиях нет более подходящего решения, чем Чёрная Бухгалтерия. Этот сервис помогает решать проблемы с блокировкой счетов по 115-ФЗ любой сложности — от профилактики, до реабилитации из чёрного списка ЦБ РФ. А если вы ИП на УСН доходы или патенте, то Чёрная Бухгалтерия возьмёт на себя ваш налоговый учёт под полную финансовую ответственность.

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Елки-палки, опять

Бизнес жалуется, что наступил дефицит персонала в гостиницах, общепите и рознице. И это последствия пандемии. Ибо ну кто пойдет работать в места, которые в любой момент могут закрыться?

Собрали список регионов, где ввели QR-коды о вакцинации для разных сфер: обновляйте периодически, будем держать вас в курсе. И конечно, не забывайте, что у нас есть классная запись вебинара об обязательной вакцинации сотрудников: там все еще много важных моментов для работодателей.

А топ самых классных и просматриваемых записей вебинаров мы отдаем прямо сейчас по скидке: скорее смотрите, цены ведь смешные, а знания — бесценные :)

Ваша заболела сентябрянкой редакция

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