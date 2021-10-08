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«Ночной бухгалтер». Всех самозанятых с одним заказчиком ждут проблемы в налоговой

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Налоговики жестят не по-детски и массово вызывают на комиссии все компании, которые подозревают в схемах с самозанятыми.

Внимание, тревога

Служба мытарей все активнее берется за самозанятых: режим НПД стал очень удобным для компаний, чтобы экономить на налогах и взносах за сотрудников. Налоговики выпустили специальное письмо с признаками схем с СМЗ и даже разработали специальную скоринговую систему.

Об этом на «Клерке» писали много раз.

Чтобы работать с «подозреваемыми» компаниями, налоговая вызывает их на комиссию. Больше всего проблем в этой ситуации может быть у самозанятых, которые долгое время работают с одним и тем же заказчиком, хотя закон это напрямую не запрещает.

Просто чаще всего такая ситуация значит, что СМЗ трудится как полноценный штатный работник, а налоги и взносы за него компания не платит.

Проблема в том, что под раздачу налоговиков в данном случае может попасть и вполне белый бизнес. Что происходит?

Поясняет Антон Свирякин, эксперт Межотраслевой рабочей группы Экспертного предпринимательского совета Корпорации МСП:

— Письмо ФНС от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@ - ничто иное, как логический подытог Письма ФНС России от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ о применении пресловутой статьи 54.1 НК РФ. Оно, фактически, является «подводкой» для обычного «выкручивания рук» бизнесу, пользующегося услугами самозанятых. Про Письма ФНС России от №№ ЕД-4-20/7915@ и ЕД-4-20/12490@, касающихся приостановления контрольных мероприятий в отношении самозанятых, можно будет забыть.

Хотелось бы дать рекомендации, что экономическую целесообразность и правильную деловую цель при работе с самозанятыми никто не отменял. Но помогут они вряд ли...Теперь дело за судами, но они, как мы знаем, в большинстве случаев будут на стороне налоговиков.

Но есть и хорошие новости

Во-первых, пока можно не переживать о штрафах за опоздание со сдачей отчетности по прослеживаемости: налоговики пообещали, что выдохнуть можно до 1 июля следующего года.

Кстати, тут есть чек-лист по продаже прослеживаемых товаров, сохраняйте себе.

Во-вторых, вычет по НДФЛ можно оформить и на доходы от вкладов: пояснили, как.

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